Mertcan Boylu farkı: Efendiler Kulübü başlığıyla alalım

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Alaçatı'daki mekanlar şu sıralar herkesin dilinde. Şimdiye kadar birçok mekanı işleten ve popüler yapan Mertcan Boylu önderliğinde muhteşem bir ekibin hizmette sınır tanımadığı öyle bir mekan var ki anlatmayla bitirilmez. Bir İzmir temsilcisi olan Efendiler Kulübü İzmir Bayraklı'dan sonra Alaçatı'da varlığıyla dikkat çekiyor. Hem otel hem yeni nesil meyhane olarak hazırlanan markanın kalitesini Instagram postlarında da görebiliyorsunuz. Alaçatı'ya yeni bir soluk getiren Efendiler Kulübü ambiyansı, eğlencesi, lezzeti ve sunumlarıyla ünlülerin de uğrak yeri oldu. Zaten mekanda 'Eğlencesiyle, lezzetiyle, ziyafetiyle Alaçatı'nın rengi' olarak herkesin hafızasında yer almış bile. Alaçatı Köyiçi'nde bulunan Efendiler Kulübü'nün nefis mezeleri, muhteşem yemeklerinin olduğunu söyleyebilirim. Etkinlikleri de son derece orijinal. Mesela ben, 'Bir Tarkan bir Sezen gecesi' etkinliğini kaçırdığım için pişman oldum. Muhteşem bir konsept değil mi? Mekanın en büyük iddiasını ise 'Burada eğlenceye derler Efendiler Kulübü' cümlesinden anlayabiliyoruz. Davul ve dansöz şovda eğlencesevenlerin vazgeçilmezleri arasında. Efendiler Konağı adıyla var olan muhteşem bir otelde de konaklayabilirsiniz. Taştan bir oda da otantik aynalar ve perdelerle huzur ve lüksü hiç bu kadar iç içe görmemiştiniz. Efendiler, Alaçatı'ya gitmek isteyenleri kollarını açarak bekliyor.