Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102627
ALTIN
259.245
DOLAR
5.6801
STERLİN
7.0685
EURO
6.3486
Eyüpsultan'da kaza
Son Dakika
Eyüpsultan'da kaza
Şemdinli'de patlama
Son Dakika
Şemdinli'de patlama
Hedefim Dünya Şampiyonluğu
Hedefim Dünya Şampiyonluğu
Erdoğan'dan Hatay mesajı
Erdoğan'dan Hatay mesajı
Maraton heyecanı sona erdi
Maraton heyecanı sona erdi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mertcan Boylu farkı: Efendiler Kulübü başlığıyla alalım

Mertcan Boylu farkı: Efendiler Kulübü başlığıyla alalım

22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:15
40 Okunma
Mertcan Boylu farkı: Efendiler Kulübü başlığıyla alalım

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Alaçatı'daki mekanlar şu sıralar herkesin dilinde. Şimdiye kadar birçok mekanı işleten ve popüler yapan Mertcan Boylu önderliğinde muhteşem bir ekibin hizmette sınır tanımadığı öyle bir mekan var ki anlatmayla bitirilmez. Bir İzmir temsilcisi olan Efendiler Kulübü İzmir Bayraklı'dan sonra Alaçatı'da varlığıyla dikkat çekiyor. Hem otel hem yeni nesil meyhane olarak hazırlanan markanın kalitesini Instagram postlarında da görebiliyorsunuz. Alaçatı'ya yeni bir soluk getiren Efendiler Kulübü ambiyansı, eğlencesi, lezzeti ve sunumlarıyla ünlülerin de uğrak yeri oldu. Zaten mekanda 'Eğlencesiyle, lezzetiyle, ziyafetiyle Alaçatı'nın rengi' olarak herkesin hafızasında yer almış bile. Alaçatı Köyiçi'nde bulunan Efendiler Kulübü'nün nefis mezeleri, muhteşem yemeklerinin olduğunu söyleyebilirim. Etkinlikleri de son derece orijinal. Mesela ben, 'Bir Tarkan bir Sezen gecesi' etkinliğini kaçırdığım için pişman oldum. Muhteşem bir konsept değil mi? Mekanın en büyük iddiasını ise 'Burada eğlenceye derler Efendiler Kulübü' cümlesinden anlayabiliyoruz. Davul ve dansöz şovda eğlencesevenlerin vazgeçilmezleri arasında. Efendiler Konağı adıyla var olan muhteşem bir otelde de konaklayabilirsiniz. Taştan bir oda da otantik aynalar ve perdelerle huzur ve lüksü hiç bu kadar iç içe görmemiştiniz. Efendiler, Alaçatı'ya gitmek isteyenleri kollarını açarak bekliyor. 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 23.07.2019 05:30
Anahtar Kelimeler:
Alaçatı EğlenceAlaçatı MeyhaneleriHakan Kanburoğlu Yazıları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Etiler’in yeni prensi: Kenan Can işletmesi
Etiler’in yeni prensi: Kenan Can işletmesi
YÖNETMENE ŞOK HAREKET
YÖNETMENE ŞOK HAREKET
'Annem Hale Soygazi' demişti! Adli Tıp sonucu açıklandı
'Annem Hale Soygazi' demişti! Adli Tıp sonucu açıklandı
ÇAĞDAŞ SUSEVEN: BU YAZ ‘LEYLA’ İLE GEÇECEK
ÇAĞDAŞ SUSEVEN: BU YAZ ‘LEYLA’ İLE GEÇECEK
BUNDAN SONRA Melih konuşulacak
BUNDAN SONRA Melih konuşulacak
GENÇ YAPIMCIYA BULGARİSTAN'DAN ONUR ÖDÜLÜ
GENÇ YAPIMCIYA BULGARİSTAN'DAN ONUR ÖDÜLÜ
Yeni Şarkısı İçin Enerji Topladı
Yeni Şarkısı İçin Enerji Topladı
Melih Önder’in ilk single’ı çıktı BUNDAN SONRA
Melih Önder’in ilk single’ı çıktı BUNDAN SONRA
Coşkulu gece
Coşkulu gece

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans