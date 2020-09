Mert Fırat’tan Romantik Paylaşım: ‘‘ARTIK ÜÇ KİŞİYİZ’’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Mert Fırat ve İdil Fırat çifti geçtiğimiz aylarda bebek bekledikleri haberini, "Gönül isterdi ki daha sağlıklı ve huzurlu günlerde sevdiklerimize sarılarak müjdeli haberi verelim, fakat bir karantina gününe kısmet oldu. Biz bebek bekliyoruz. Oldukça heyecanlı ve mutluyuz" sözleriyle duyurmuşlardı.

Bir erkek evlat bekledikleri öğrenilen Fırat çifti geçen gün evliliklerinin 2 yılını kutladıklarını karşılıklı romantik paylaşımlar yaparak duyurdular. Bir kere tuttuk ellerimizi, bir daha hiç bırakmayalım diye. Mert Fırat’ın; Aylar, haftalar gibi geçti, su oldu aktı zaman bir baktık ki iki yıl olmuş ve artık üç kişiyiz:) Sizi karşıma çıkartan hayata binlerce kez teşekkür ediyorum @idillfirat Hanımefendi. Beklediğim her dakikaya değdi… derken, eşi İdil Fırat ‘da düğünde dans ederken çekilmiş bir siyah beyaz fotoğraf paylaşarak; Hayatımın en güzel, en özel, en sihirli gününün üzerinden iki sene geçmiş... Bu iki senenin her günü, her anı için sana teşekkür ederim sevgilim... Bütün ömrümüz aynı heyecanla, aşkla, sevgiyle, huzurla geçsin... Sözleri ile cevap verdi.