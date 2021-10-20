Merkel’e Ressam Selahattin Kara’nın Ortaköy tablosunu hediye etti

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Cumhurbaşkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e Ortaköy'ün resmedildiği tablo hediye etti. Cumhurbaşkanı daha önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e de Rize’li ressam Selahattin Kara’nın tablosunu hediye etmişti.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde 1 saat süren ikili görüşmenin ardından balkona çıkan Erdoğan ve Merkel, bir süre sohbet etti. Erdoğan ve Merkel ilerleyen saatlerde yemekte bir araya geldiler. Cumhurbaşkanı Merkel'e Rizeli ressam Selahattin Kara'nın yaptığı Ortaköy tablosunu hediye etti ve tablo hakkında da bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Kara’nın 2 yıl önce Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenen Resim Sergisi'nin açılış töreninede katılmıştı. Başarılı ressam Kara bu ylın başında gazetemizin Toprak Okulu Derneği ile birlikte gerçekleştirdiği Altın Fırça Resim Yarışmasının büyük jurisinde de yer almıştı.