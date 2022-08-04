Meritta Üç Kaplumbağayı Daha Yuvasına Uğurladı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Merit International Otelleri’nin sosyal sorumluluk projesi olarak 4 yıldır kaplumbağalara yaşam eli uzatan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavileri tamamlanan üç deniz kaplumbağası geniş katılımlı bir etkinlikle yuvalarına uğurlandı.

Özer İlker tarafından bulunarak merkeze tedavi için getirilen Cheloniamydas türü kaplumbağaya geçtiğimiz aylarda KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği ile beraber merkezi ziyaret eden Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe ismini vermişti. Tedavisi tamamlanan Fenerbahçe, merkezin mimarı Hande Tibuk ve iş insanı Alper Aksoy tarafından denize uğurlandı. Balıkçı Mehmet Kayıkçı tarafından bulunarak 21 Mayıs 2019 tarihinde Merkez’e getirilen tahmini 50-60 yaşlarındaki CarettaCaretta türü, dişi iribaş deniz kaplumbağası Okyanus da ziyareti sırasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından evlat edinilmişti. Merkezde en uzun süre bakım gören Okyanus 3 yıllık tedavisinin ardından denizle buluştu. Balıkçı Fehmi Büyükkal tarafından bulunarak Hande Tibuk’aithafen Hande ismi verilen yeşil deniz kaplumbağası ise akciğer enfeksiyonu tedavilerinin ardından Fenerbahçe ve Okyanus ile birlikte mavi özgürlüğe uğurlandı.