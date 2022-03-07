Merakla beklenen film, görkemli bir gala ile vizyona girdi: ‘SADECE BİR GECE’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Tamer bir gecelik ilişki yaşar. Karısı Begüm ona suçunu itiraf ettirir. Tamer yalvarır af diler. Sadece bir gece, alkolün de etkisiyle şeytana uymuştur, bir önemi yoktur, karısına aşıktır. Begüm onu affetmesi karşılığında bir şart öne sürer. Aynı şeyi o da yapacaktır tıpkı Tamer gibi, Sadece bir gece… Kabul ederse evlilikleri devam edecek, etmezse ayrılacaktır. Bir aşk için en zor sınav onları beklemektedir… Filmde ana karakterleri Tuba Ünsal ve Cemal Hünal canlandırırken, Bay J, Duygu Şen Benveniste, Bengi İdil Uras, Anıl Altınöz ve Gürgen Öz. diğer karakterlere can verdi. Filmin bütün oyuncuları tam kadro galaya katıldılar ve hayranlarla bol bol fotoğraf çektirdiler.

"Evim filmin seti oldu"

Sadece Bir Gece filminin yönetmen koltuğuna oturan, Sinan Biçici aynı zamanda filmin senaryosundaki imzanında sahibi.Gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan film oyuncuları, pandemi koşullarında zorlansalar da sette çok uyumlu çalıştıklarını ifade ettiler.Filmin başrol oyuncusu Tuba Ünsal, hikayeyi çok sevdiğini, filmin izleyenleri modern dönemin ilişkileri üzerine düşündüreceğini belirtti. Filmin bazı sahnelerinin evinde çekildiğini söyleyen Ünsal “Evimde uyuyup evimde sete uyanmak hayatımda yaşadığım ilk tecrübeydi” dedi.Canlandırdığı karakteri çok sevdiğini söyleyen Cemal Hünal ise ‘Karakterin hikaye içindeki açılımı bir oyuncu için büyük bir zenginlik barındırıyor. Tuba ile her sahneye ayrı önem verdik ve üzerinde çok çalıştık. Onunla çalışmak çok keyifliydi’ dedi.

Yapımcı Galip Güner ve Elin Ecealp ortaklığındaki Statü Film şirketinin birprodiksyonu olan Sadece Bir Gece’den önceki vizyona soktukları filmlerde oldukça ses getirmişti. Şirket daha önceki yıllarda ‘Ankara Yazı’ ‘Taş Mektep’ Eyvah Karım’ adlı filmleri seyirciyle buluşturmuştu.