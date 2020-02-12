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 MERAKLA BEKLENEN ALBÜM  “2020 MODEL” YAYIMLANDI

26 farklı ismin Murathan Mungan’ın yepyeni şarkı sözlerinde buluştuğu “2020 Model” albümü Pasaj&Garaj Müzik etiketi ile tüm dijital platformlar ve müzik marketlerindeki yerini aldı.

12 Şubat 2020 Çarşamba 13:52
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 MERAKLA BEKLENEN ALBÜM  “2020 MODEL” YAYIMLANDI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ


Murathan Mungan albümle ilgili;  '2020'in farları biraz önümüzü aydınlatsın dedim. Önümüze bakan bir şey olsun istedim. Hem sound'da hem seste biraz günümüzden başlayan bir takvim işlesin. Herkesin projeye verdiği destek, emek çok hoşuma gitti. Gerçekten sevgiyle, saygıyla, çok şefkatle eğilmişler projeye. İş olsun diye yapılmamış işler olduğu anlaşılıyor.' dedi.



‘SIFIR KİLOMETRE ŞARKILAR’

Hazırlığı yaklaşık bir buçuk yıl süren albümde yıllar önce bestelendikleri halde dinleyici karşısına çıkmadıkları için hiç bilinmeyen şarkılar olduğu gibi, albümün hazırlanması sırasında seslendiren sanatçılar tarafından bu albüm için bestelenmiş şarkılar mevcut. Nazan Öncel, Derya Köroğlu, Kalben, Gaye Su Akyol, Can Algeç, Bora Duran, Ozbi, Jabbar&Deeperise, Aylin Aslım&Ah! Kosmos, Batu Akdeniz kendi besteleriyle albümde yer alan sanatçılar arasında.



‘’BEN TÜRKİYE’YİM’’

Albümde rock’tan elektronic’e, rap’ten pop’a birçok müzik janrı bir arada. Şarkı sözlerinin sahibi olmasının dışında albümün içerik tasarımını ve süpervizörlüğünü de üstlenen Murathan Mungan, albümdeki bu çeşitlilik için ‘'Ben Türkiye’yim’' diyerek kendi yansımasını anlatıyor.

Albüm müjdesini ilk kez kendi sosyal medya hesaplarından veren Mungan’ın paylaşımları müzik sektöründe heyecan yarattı. Farklı müzik tarzlarına sahip 26 ismin hayranları tarafından da merakla beklenen albüm, dinleyicisi ile bugün buluştu.

Önce Vatan Gazetesi

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MERAKLA BEKLENEN ALBÜM  2020 MODEL YAYIMLANDI26 FARKLI İSİM SÖYLEDİYaşar Şenyüz
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