MELTEM ŞENEL’DEN ‘MÜHÜRLÜ’ BAŞLANGIÇ!

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

İlk single çalışmasının heyecanını yaşayan Meltem Şenel, “Hayatım tamamen müzik! Şu anda ilk single çalışmasını dinleyicinin beğenisine sunmanın heyecanını yaşıyorum. Tabii ki bu sadece bir başlangıç. Öncelikle eğitimimi tamamlamak ve her zaman daha iyisini, daha güzelini yapmak için uğraşacağım” diye konuştu.

HIZLI GELİYOR!..

Müzik dinleyicisinden şimdiden oldukça büyük ilgi ve beğeni toplayan genç sanatçı, sözlerine şöyle devam etti:

“İddialı ve bu kadar beğenilen bir şarkıyla yola çıkmanın elbette zor bir yanı var. Bu, bana her zaman daha iyisini yapmak, müzikteki çıtamı her zaman yükseltmek konusunda önemli bir motivasyon sağlıyor. Müziğe hızlı bir giriş yapmak elbette harika bir duygu ama bu, her zaman daha iyisini yapmak konusunda insana önemli bir sorumluluk ve motivasyon yüklüyor”

YENİ SINGLE YOLDA…

İlk şarkısıyla oldukça iddialı oldan Meltem Şenel, ikinci klibin de müjdesini verdi. Hazırlıklarına başladığını dile getiren Şenel, “Ne dinlenmek, ne de durmak istiyorum. Hızlı bir şekilde ikinci single çalışmamla da dinleyicilerin karşısına bir an önce çıkmak için heyecanlıyım” dedi.

HAYATI MÜZİK!

1995 doğumlu olan ve 10 yaşından beri müziğin içinde olan genç sanatçı, 10 yaşından itibaren latin dersleri ve klasik gitar dersleri aldı. Erken yaşlarda eğitimine İzmir’de devam eden Şenel, özel diksiyon, tiyatro, şan-solfej dersleriyle bilgisini arttırdı. Bütün bu eğitimleriyle Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Şan Bölümü’nü kazanan genç şarkıcı, eğitimine devam ediyor.