MELİSA ÖZMEN MART AYINDA İKİ DERGİYE BİRDEN KAPAK KIZI OLDU...

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Cemiyet hayatının tanınmış ailelerinden biri olan Özmenlerin güzel kızı Melisa Özmen mart ayında iki dergiye birden kapak yıldızı oldu. Aylık cemiyet ve aktüel dergileri olan BONNE VIE ve BEST LİFE dergilerine kapak olan Melisa Özmen sosyal sorumluluk projeleri ve turizm işleriyle ilgili geniş bir röportaj verdi. Her iki dergide de kapak olarak yer alan Melisa Özmen ayrıca Türkiye'nin çok özel avm lerinde ve kuaförlerin led ekranlarında reklamlarda yerini aldı.

Yoğun çalışmalarına pandemi döneminde devam eden ve yaz sezonuna hazırlanan Melisa Özmen turizm işiyle yakından ilgileniyor. Otellerinin bu yaz çok iyi bir iş çıkarması için temposunu arttıran cemiyet hayatının örnek kızı ayrıca sosyal sorumluluk projelerinde de başı çekmeyi ihmal etmiyor. Moda dünyasını da yakından takip eden ve giyimine olduğu kadar makyajına ve bakımına da dikkat eden Melisa Özmen 20 yaşın verdiği olgunluk ile de çevresindekilerden takdir topluyor. Mart ayında iki özel dergi BONNE VIE VE BEST LİFE ile çalışan Melisa Özmen birbirinden güzel fotoğaf çalışmalarıylada Mart ayında medyada gündeme oturdu. İyilik meleği başlığı altında tüm avm ve özel led ekranları dışında seçkin kuaförlerin led ekranlarında da yerini aldı. Melisa özmen yaptığı kısa açıklamada çalışmalarına ve projelerine durmadan devam edeceğini belirtti...