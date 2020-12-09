YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

10 Şarkılık ‘Geri Dönüşüm’ adlı albümü ilk defa dijitalde

Melike Demirağ’dan sevenlerine müjde

Melike Demirağ’ın 2009 yılında tamamlanan ve aynı yıl müzik marketlerde yerini alan son albümü “Geri Dönüşüm”; 11 sene sonra ilk defa Spotify, Youtube, Apple Music ve Amazon Music gibi dijital müzik platformlarında sevenleriyle buluştu. Sanatçı, birbirinden özel 10 şarkısıyla, sadece bir tık uzağınızdan “yüreklerinize seslenmeye” geldi. Albümün içeriğini 6 yepyeni şarkı, 1 Türkü, 2 Melike Demirağ klasiğinin yeniden yorumlanması ve sürpriz bir düet oluşturuyor.

Albümde yer alan ilk yeni şarkı, sözü müziği Şanar Yurdatapan’a ait olan, dillere dolanmaya mahkum “A Canım”. Görünürde bir aşk şarkısı olsa da, herkesin sevdiği özel bir insana; yavrusuna, annesine, babasına ya da en iyi dostuna söyleyebileceği bir parça. “Bir tanemsin a canım” diyen Melike Demirağ’ı dinlerken bakalım siz kimi düşüneceksiniz. Yeni şarkılar arasında, özellikle de sözleriyle dikkat çeken bir diğeri ise, güftesi Aysel Gürel’e, müziği Müfit Bayraşa’ya ait olan “Yar Yar Değil”. Yaşadığı aşklarda bir türlü aradığını bulamayanlar, bu şarkıyla azıcık da olsa teselli bulacaklardır. Sözleri, Nevzat Gürmen’in şiirinden esinlenerek Şanar Yurdatapan tarafından yazılmış olan “Dar Vakitler”in de müziği Müfit Bayraşa’ya ait. Bu şarkıya 2009’da Mardin’de çekilen klibin yönetmenliğini Salih Singin yapmış, klipte Cemil İpekçi de rol almıştı. Albümün diğer bir yeni parçası ise; klibi Greenpeace, Buğday Derneği ve National Geographic işbirliğiyle 2009’da Filiz Kaynak yönetmenliğinde çekilen “Duyun Beni”. Sözü Yalçın Benlican, bestesi Müfit Bayraşa’ya ait olan şarkıda Melike Demirağ, küresel ısınmanın tehlikelerine dikkat çekiyor, “Ben ananız, yaşlı dünyanız, duyun beni” diyor.

“Yaz”, adından anlaşılacağı üzere, dinlerken yüreğinizde çiçek açtıran, cıvıl cıvıl bir aşk şarkısı. “Bir elimiz güneşti, bir elimiz yağmur. Biz öpüşünce başlardı yaz” diyor sözlerinde Yalçın Benlican. Beste ise yine Müfit Bayraşa’ya ait. Albümün son yeni parçası olan “Yüce Divan” ise yine bir Şanar Yurdatapan şarkısı. Şarkıcının kendi vicdanıyla hesaplaşmasını ele alan sözler, hepimizi düşündürecek cinsten.

Evet; Klasikler arasında Arkadaş da var.

Melike Demirağ dendiğinde ilk akla gelen “Arkadaş”, bu sefer Serdar Şensezgin’in çaldığı tek gitar ve eşlik ettiği puslu sesiyle dupduru, yepyeni bir solukla karşımızda. Bir başka Şanar Yurdatapan bestesi olan ve orijinali 1976 yılında yayımlanmış olan “Ağlamak Ayıp Değil” ise bu sefer, caz versiyonuyla kulakları okşuyor. Hafif batı müziği sanatçısı olarak ünlenmiş olsa da, Melike Demirağ’ı sahnede izlemiş olanlar, sesi ve yorumunun türkülere ne kadar yakıştığını bilir. Sanatçı, bu albümde “Gafil Gezme Şaşkın”ı da, güzel ezgisi ve her dönem geçerli sözleri sebebiyle albümüne dahil ettiğini belirtiyor.

Büyük sürpriz düet!

Albümün büyük sürprizi ise, Melike Demirağ’ın annesi, meşhur caz sanatçısı Rüçhan Çamay ile yaptığı düet. Bunun için, Çamay’ın 1968 yılında kendisi besteleyip seslendirdiği “Rüzgarlı Bir Akşamüstü”nün plak kaydından alınan sesi kullanılmış. Melike Demirağ bu sayede, annesiyle aynı yaşlara ait seslerini yan yana getirtmiş. Ufak bir zaman yolculuğuna hazır olun. Melike Demirağ, “Geri Dönüşüm” albümünün dijital müzik platformları vasıtasıyla daha da geniş kitlelere ulaşıyor olmasıyla alakalı şu sözleri dile getiriyor: “Geri Dönüşüm, her bir ayrıntısıyla birebir ilgilendiğim, kendi prodüksiyonumu yaptığım ilk albümüm olmuştu. Müzik marketlerinde yer aldığında büyük heyecan duymuş, çok güzel de geri bildirimler almıştım. Aradan 11 yıl geçti, müzik piyasası ve özellikle de müzik dinleme alışkanlıkları çok değişti. Dinleyicime artık tek bir tık ya da dokunuş uzaklığındayım. Bunun heyecanı apayrı. Albümümün tüm sevenlerime ulaşmasını; her birinin gönlüne, kendi favori parçasıyla dokunmayı diliyorum.”