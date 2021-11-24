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Melek Midilli; Sanatseverleri mezata bekleriz

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

24 Kasım 2021 Çarşamba 17:40
87 Okunma
Melek Midilli; Sanatseverleri mezata bekleriz

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

İstanbulda , yıllardır resim piyasasında,  bir çok sanatseverin yakından tanıdığı Art Angels galerisi’nin işletmesi minyatür sanatçısı Sevgili Melek Midilli, uzun yıllardır Sultanahmet küçükAyasofya’daki galericilik sürecinden sonra, Galata tünelde Galip dede sokakta, Galata tünelde yerli yabancı pek çok müşteri koleksiyonerlere ev sahipliği yaparak, galerisinde çok çeşitli elsanatlarindan, sanat eserlerine, minyatürden, hat eserlere, pek çok seramik sanatçı eserlerine ve çini objeler ve el yazmalarından yağlı boya eserlere rastlamak mümkün. İstanbul sanat piyasasında yıllarca resim alım satım olarak pek çok sanatçı’nın Melek ablası olarak da bilinir. Melek hanım, imzası bilinen genç ve yetişkin çağdaş usta sanatçılarla çalışmakta olup, Pazar ve salı günleri saat 20.30 – 00.00 Resim alanında, usta çağdaş ressamları  tanıtarak,  satış amaçlı mezatlar düzenlemektedir, diğer günlerde de farklı alanlarda mezatlarını sürdürmektedir. Midilliartgallery ve Artangels Instagram sayfalarından eserlere ve mezat saat günlerine  ulaşmak mümkün. 

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Anahtar Kelimeler:
Melek MidilliArt Angels Galeri
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