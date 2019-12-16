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“MEKANIN SAHİBİ 90’LAR YANİ BİZİZ”

Zeynep Dizdar önceki akşam Büyükçekmece’deki Meylebi adlı mekanda arkadaşlarıyla buluştu. 

“MEKANIN SAHİBİ 90’LAR YANİ BİZİZ”

Zeynep Dizdar önceki akşam Büyükçekmece’deki Meylebi adlı mekanda arkadaşlarıyla buluştu. 

16 Aralık 2019 Pazartesi 17:00
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“MEKANIN SAHİBİ 90’LAR YANİ BİZİZ”

Zeynep Dizdar önceki akşam Büyükçekmece’deki Meylebi adlı mekanda arkadaşlarıyla buluştu. Hayranlarından gelen yoğun isteği kırmayan sanatçı Dizdar, Zehir Gibi ve Vazgeç Gönül şarkılarını seslendirdi.Zeynep Dizdar eğlenirken selfie çektirme yarışına giren hayranlarını da ihmal etmedi. Dansöze eşlik eden Zeynep Dizdar’a hayranları tarafından güller döktürüldü. Hande Yener’in ”Rap müzik pop müziği yendi” açıklamasıyla ilgili gazetecilerin sorularına Zeynep Dizdar, ”Hande’nin tarzına bayıldım. Mekanın sahibi 90’lardır, yani biziz. Çok gürültü yapmayın. Her mekanda 90’lar çalıyor, dünya durana dek 90’lar var olacak. Vazgeç Gönül ile 90’lara damga vurdum. 90’lar ölmediği sürece pop hep var olur. ” yanıtını verdi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 16.12.2019 09:31
Anahtar Kelimeler:
SelfieHakan KanburoğluZeynep DizdarMeylebi
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