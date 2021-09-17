Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1416.68
ALTIN
487.36
DOLAR
8.6126
STERLİN
11.8872
EURO
10.1551
Şile'de otel satış ihalesi
Şile'de otel satış ihalesi
Karabük'te toplu ulaşım hattı kiralama ihalesi
Karabük'te toplu ulaşım hattı...
İzmir Yenitepe'de 267 konut satışa sunuldu
İzmir Yenitepe'de 267 konut...
18 adet iş yeri 3 yıllığına kiraya veriliyor 
18 adet iş yeri...
Geri Dönüşüm Kutusu Alınacak 
Geri Dönüşüm Kutusu Alınacak 
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mehmet Öcal’ın “Kahve Sefası”

17 Eylül 2021 Cuma 11:19
9 Okunma
Mehmet Öcal’ın “Kahve Sefası”

DİNÇER KARACALAR

2004 yılından beri müzik sektöründe olan ve birçok farklı şehirde sahneye çıkan Mehmet Öcal, ilk single’ını müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Öcal’a ait olan “Kahve Sefası” adlı şarkı, Şahin Özer Müzik etiketiyle dijital platformlardaki yerini aldı. Aranjesini Serhat Özgür Öcal’ın, düzenlemesini ise Fedai Tayyar’ın yaptığı esere şarkıcı, bir de klip çekti. Uygur Akkaya’nın yönetmen koltuğunda oturduğu, sanat yönetmenliğini Ayşe Müftüoğlu'nun, görüntü yönetmenliğini Yusuf Can Güneş 'in yaptığı klip için Mehmet Öcal, Muğla Datça’daki Perili by Resort Otel’de kamera karşısına geçti. Klipte şarkıcıya annesi, kedisi, Nilay Dorsa ve Ayşe Müftüoğlu eşlik etti. 400 adet esere sahip olan Mehmet Öcal, aynı zamanda Eray Gönendi’nin “Kiralık Sevgi” – “Gel Gel”, Sezen Kiremit’in “Tam Takım”- “Gelmezsen Eğer” ve Fatih Kayhan’ın söylediği “İstanbul Perişan” – “Aşık Olmak Senin Neyine” şarkılarına da imza attı.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Öcalın Kahve Sefası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazeteci Aslan Sayım Deniz Akkaya’ya Ateş Püskürdü!
Gazeteci Aslan Sayım Deniz Akkaya’ya Ateş Püskürdü!
ON PARMAĞINDA ON HÜNERLİ OYUNCU SEYİT GİRGİN’E OYUNCULUK TEKLİFİ
ON PARMAĞINDA ON HÜNERLİ OYUNCU SEYİT GİRGİN’E OYUNCULUK TEKLİFİ
‘Vakti miydi‘ dedi
‘Vakti miydi‘ dedi
Gelincik’in ödül mutluluğu
Gelincik’in ödül mutluluğu
2. Altın Çilek Ödülleri lansmanında buluştular
2. Altın Çilek Ödülleri lansmanında buluştular
Gebze Atlı Spor Kulübü’ne avukat gelin geliyor
Gebze Atlı Spor Kulübü’ne avukat gelin geliyor
Mutfaktan sahneye İlayda’nın ‘Şeytan’ı yayında
Mutfaktan sahneye İlayda’nın ‘Şeytan’ı yayında
Wilma Elles Dr Cleanse’nin açılışı için ABD’den Ağrı’ya geldi…
Wilma Elles Dr Cleanse’nin açılışı için ABD’den Ağrı’ya geldi…
Zehra’dan şifa niyetine: OLMAZ GÜLÜM
Zehra’dan şifa niyetine: OLMAZ GÜLÜM

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma