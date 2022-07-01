MEHMET GÜRELİ İLE SEKİZİNCİ “BULUŞMA”

HABER: DİNÇER KARACALAR

Güçlü sesi ve yorumuyla özel bir dinleyici kitlesi olan Jehan Barbur “Güneşli Bahçe” şarkısının yepyeni yorumu ve Mehmet Güreli eşliğinde karşımızda.

Bestesi Mehmet Güreli, sözleri Görkem Yeltan’a ve aranjesi Emre Karabulut’a ait olan şarkıyı Mehmet Güreli ile birlikte yorumlayan Jehan Barbur, dinleyicilerini “Güneşli Bahçe”de keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

Bodrum’un zeytin bahçelerinde çekilen klipte tek başına kamera karşısına geçen sanatçı, samimiyeti ve içtenliğiyle de beğeni topluyor. Klibin yönetmenliğini ise Murat Aslankara üstlendi.

“Güneşli Bahçe”de kontrbas Ekin Bilgin, perküsyon İzzet Kızıl, akustik gitar Emre Karabulut, çello Julide Canca Eke, piyano Nevzat Yılmaz ve miks – mastering Dinçer Demirci’ye ait. Kapak görselinde ise projenin diğer kapaklarını da tasarlayan Nalan Alaca’nın imzası bulunuyor.

Jehan Barbur & Mehmet Güreli – “Güneşli Bahçe” şarkısı ve video klibini 1 Temmuz’da tüm dijital müzik platformlarında dinleyebilir, Mehmet Güreli Youtube kanalında izleyebilirsiniz!..