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MEHMET ERDEM’DEN YENİ ALBÜM MÜJDESİ!..

19 Ocak 2022 Çarşamba 11:18
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MEHMET ERDEM’DEN YENİ ALBÜM MÜJDESİ!..

Haber: Dinçer Karacalar

Mehmet Erdem’in dört yıl aradan sonra yayınlanacak olan yeni albümünü müjdeleyen ilk tekli çalışması “Sevemedim Kara Gözlüm” Sony Music etiketiyle yayımlanıyor.

Mehmet Erdem’in merakla beklenen yeni albümü “Bir Şarkı Vardı Ya”nın ilk teklisi olan Sevemedim Kara Gözlüm şarkısının sözü Abdullah Nail Bayşu’ya, bestesi Orhan Gencebay’a düzenlemesi ise Alper Atakan’a ait.

Geçmişten günümüze birçok sanatçının seslendirdiği, Türk müziğinin çok sevilen eserlerinden olan “Sevemedim Kara Gözlüm”, Mehmet Erdem yorumuyla bir kez daha hayat buluyor.

ALBÜMÜN İLK KLİP ŞARKISI: “SEVEMEDİM KARA GÖZLÜM”

Şubat ayında yayınlanacak olan albümün ilk teklisinin video klibi ise yönetmen Emrah Özbilen imzası taşıyor.

Mutlu bir çiftin yediden yetmişe farklı dönemlerinden kesitler sunulan klipte; Mehmet Erdem de performansı ve samimi görüntüleriyle sevenleriyle buluşuyor.

Mehmet Erdem – “Sevemedim Kara Gözlüm” şarkısı ve video klibi 21 Ocak’ta Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda ve Mehmet Erdem Youtube kanalında yayında!..

Ayrıca Şubat ayında müzikseverlerle buluşacak olan Mehmet Erdem – “Bir Şarkı Vardı Ya” albümü ise 21 Ocak – 18 Şubat tarihleri arasında Apple Music’te ön satışta olacak.

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MEHMET ERDEMDEN YENİ ALBÜM MÜJDESİ..
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