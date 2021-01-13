MEG’den “Primci” eleştirilerine yanıt

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

MEG’in Papatya şarkısı pandemi sebebiyle 20 Ocak’a ertelenebileceği de konuşuluyor. Meg yeni şarkısını CemCel sevenlerine hediye etti. Şarkı CemCel’e özel olmasa da onlara büyük bir armağan. Meg şarkıyla ilgili, ‘’Şarkımı hazırlamıştım, CemCel’lere armağan ettim. Çünkü sözleri onlara hitap ediyor ve Cemcel sevenleri bu şarkının çıkmasını çok istedi. Onlara güzel bir hediye sunmak için şarkıyı tam anlamıyla bitirip onlarla buluşturacağım.’’ dedi.

Meg’in CemCel’e şarkı armağan etmesini eleştirenler de oldu. Kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili Meg kendisine primci diyenlere “Bu şarkıyı size armağan etseydim eminim benden iyisi olmazdı. Canınız sağ olsun, keyifle dinleyeceksiniz.” dedi.

Hakan Kanburoğlu ise yazısını şöyle devam ettirdi: Şarkının yayınlanacağı saat 20:08... Cemre ve Cellat’ın tanışma günleriymiş. Klipte büyük sürprizler olacak. Umarım herkesin aklından geçen sahnelerle karşılaşırız. TikTok kitlesi ve müzik dünyası bu şarkıyı merakla bekliyor. Bu Arada Meg’in Yaralarımı Sar şarkısı 20 milyon, Bağışla şarkısı 18 milyon ve Enkaz şarkısı 21 milyon dinlendi. Büyük başarı!