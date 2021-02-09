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Mega Star’dan albüm müjdesi

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

09 Şubat 2021 Salı 17:23
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Mega Star’dan albüm müjdesi

HABER: AZİZ KARATAŞ

En son çıkardığı '10' isimli albüm ile sevenlerinin kalbini mest eden ünlü sanatçı Tarkan, pandemi döneminde de boş durmadı.

Kendimi bildim bileli sıkı bir Tarkan hayranıyımdır. Bir müziksever olarak yaptığı tüm şarkıları sindire sindire dinlerim. Notalarının sesinin büyülü tınısıyla harmanlanıp bana verdiği hissiyatla kendimi bambaşka bir evrede hissediyorum. Bu zevkin verdiği doyumsuzluğu tarife sığdırmak ne mümkün hele ki şimdi Tarkan’ın yeni albüm çalışmasını tamamladığını duyduğumdaheyecanım zirve yaptı. Hepimizi derinden sarsan zorlu bir pandemi dönemi geçirdik.

Sosyal medyanıın da yaygınlaşmasıyla müzik piyasasında bir çok yeni sesler türedi ama ne yazık ki hiçbiri duygularımızı tatmin etmeyi başaramadı. Tam yine ne varsa eskilerde var dedirtti ki Tarkan’ın müjdeli haberi aldık. En son '10' isimli albüm çıkaran Tarkan, pandemi döneminde boş oturmadı. Almanya'da yaşayan ünlü sanatçı, gizliden gizliye yeni albüm çalışmalarını tamamladı. Kendi evinde kurduğu stüdyoda 'Ahde Vefa 2' ve bir pop albümü hazırlayan Tarkan, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek. Ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu ile çalışmalarını gözden geçirecek olan sanatçı, 2021 yılı içerisinde sevenlerinin karşısına çıkacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mega Star10Tarkan
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