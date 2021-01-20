Mega Star Tarkan 2021’e ‘Hodri Meydan’ dedi

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Pop müziğinin dev ismi Tarkan 2021 ‘e girer girmez yepyeni bir kliple hayranlarına merhaba dedi. Onuncu albümünde seslendirmiş olduğu Hodri Meydan adlı şarkısı için konser sahnesinde siyah beyaz bir klip hazıryan Mega Star; Madem konserlerde buluşamıyoruz o zaman bu kliple biraz hasret giderelim. Bu şarkı “10” albümümden en sevdiğim şarkılardan biridir bu arada.

Hem 2020’den sonra 2021’e bi “Hodri Meydan”da demek lazımdı, diyerek klibini sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaştı…