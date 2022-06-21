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Mazhar Alanson’dan “Senfoni” albümü

Mazhar Alanson’un en bilinen eserlerini bir araya toplayan 18 şarkılık “Mazhar Alanson Senfoni” albümü 17 Haziran’da Sony Music Türkiye’den yayınlandı.

21 Haziran 2022 Salı 13:04
Mazhar Alanson’dan “Senfoni” albümü

HABER: AZİZ KARATAŞ


 

Alanson’un 3 Mart 2019’da Şef Turhan Yükseler yönetiminde Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası ile verdiği “Mazhar Senfoni” konseri bu özel albümle sevenleriyle buluştu.

Tamamı kendi söz ve bestelerinden oluşan 5o yılı aşkın kariyerinin en önemli hitlerinin bir arada bulunduğu “Mazhar Alanson Senfoni” için sahnede yer alan 40 kişilik orkestra bu büyük sesin bestelerine hayat veriyor. Mazhar Alanson Senfoni, hem sevenleri için paha biçilmez bir albüme, hem de kariyerinde yeni bir dönemi işaret ediyor.

Albümde Yandım, Ah Bu Ben, Sarı Laleler, Buselik Makamına, Benim Hala Umudum Var, Bodrum, Yapma, Hamak, Mecburen, Psikopat, Aşkın Kenarından, Güllerin İçinden&Bu Sabah Yağmur Var İstanbul’da, Göz Yaşlarımı Bitti Mi Sandın&Tam Ortasındayım, Sanatçının Öyküsü, Ne Bileyim Ben, Yaşın 19 ve Neden Bana Aşk Şarkısı Yazan Çıkmaz? şarkılarını bir araya getiriyor.

Alanson’un yıllara meydan okuyan zamansız şarkıları senfonik olarak dinleyicileriyle bir kez daha buluştu.

50 yılı aşan kariyer

Müziğe küçük yaşlarda başlayan Mazhar Alanson, 1966’da Fuat Güner’le tanışarak Kaygısızlar grubuna katıldı. O dönemlerde cover yapan Alanson solo ve Fuat Güner ile ortak çalışmalarının ardından Özkan Uğur’la İpucu Beşlisi’nde yer almanın ardından 1980’de MFÖ kuruldu. Mazhar Alanson’un bestecilik yeteneğinin yanında şarkı sözü yazarlığındaki ustalığıyla 1985 yılında ‘Yılın Söz Yazarı’ ödülünü kazandı. Bunun yanı sıra gerek MFÖ ile gerekse bireysel olarak pek çok ödül aldı. Oyunculuk eğitimi almasına karşın hayatının rotasını müzik de kılan Alanson, nadir olarak sinema filmlerinde rol aldı. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın yaptığı "Arkadaşım Şeytan” başrol aldığı ilk sinema filmi oldu ve canlandırdığı "Mefisto" rolüyle başarılı bir performans gösterdi. Mazhar Alanson’un yıllar sonra rol aldığı ikinci sinema filmi "Herşey Çok Güzel Olacak” ise 1998 yılında Türkiye’de seyirci rekoru kırdı. Başrolleri Cem Yılmazla paylaşan Mazhar Alanson, aynı zamanda filmin müziklerine de imzasını attı. İkili Hokkabaz filminde birlikte rol aldı. 2002 yılında Türk Lokumuyla Tatlı Rüyalar Adlı albüm çalışmasıyla yılın en başarılı yapıtlarından birine imza attı. Ve albümdeki "Yandım" şarkısı dillere düştü. "Ah Bu Ben, Psikopat, Benim Hala Umudum Var" albümün en sevilen diğer şarkıları oldu. 2006 yılında çıkan MFÖ'nün "AGU" adlı albümünde yer alan "Sarı Laleler " adlı Alanson şarkısı yıla damgasını vurdu. Alanson, hem MFÖ ile hem de solo konserlerine devam ediyor.

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Mazhar Alansondan Senfoni AlbümüAziz KarataşSenfoniAlbümMAZHAR ALANSON
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