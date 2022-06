Maximum Uniq Açıkhava’ya bayram erken geldi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Mekan konserler, tiyatro oyunları, stand-up gösterileri ve çok özel projelerle Temmuz ayını bayrama dönüştürecek. Eğlence, 2 Temmuz’da elektronik müziğin dünyaca ünlü ismi Mahmut Orhan’la başlayacak. 3 Temmuz’da usta oyuncu Şener Şen’in başrolünde yer aldığı Zengin Mutfağı, 5 Temmuz’da Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın kadrosunda yer aldığı Aydınlıkevler ve 19 Temmuz’da stand-up’ın başarılı ismi Salih Tıraş Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde olacak.

MÜSLÜM GÜRSES’E ÖZEL PROJE!

Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses şarkılarını, senfoni orkestrası eşliğinde ünlü isimlerin seslendireceği ‘Müslüm Gürses Şarkıları-Senfonik’ projesi 20 Temmuz’da, rap müziğin en başarılı temsilcisi Sagopa Kajmer ise 23 Temmuz’da sevenleriyle buluşacak.

Şevket Çoruh ve Ozan Güven’li kadrosuyla Taxim 26 Temmuz’da, müziğin yükselen yıldızı Melike Şahin ise 27 Temmuz akşamı Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde olacak.

MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA TEMMUZ AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

2 Temmuz Cumartesi Mahmut Orhan Live in Concert with Orchestra Presented by Limits Off

3 Temmuz Pazar Zengin Mutfağı

5 Temmuz Salı Aydınlıkevler

19 Temmuz Salı Salih Tıraş Yöresel Tatlar

20 Temmuz Çarşamba Müslüm Gürses Şarkıları - Senfonik

23 Temmuz Cumartesi Sagopa Kajmer

26 Temmuz Salı Taxim

27 Temmuz Çarşamba Hep Yeni Kal : Melike Şahin