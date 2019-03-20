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Maske Orkestra’nın Keyif’i

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Maske Orkestra’nın Keyif’i

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

20 Mart 2019 Çarşamba 13:23
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Maske Orkestra’nın Keyif’i

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Müzik tutkunu bir gurup iş adamının sosyal sorumluluk projelerine destek vermek maksadı ile kurdukları Maske Orkestra 1 yıldır üzerinde çalıştıkları 9 şarkılık ilk albümlerinin adı belli oldu. Müziği keyif için yaptıklarını söyleyen grup elemanları albümün adını da KEYİF koydular.

Motor sporlarına gönül vermiş olan ve halen konservatuar  son sınıfta okuyan İşadamı Şenan Kerçin, kendisi gibi iş adamı olan 8 kafadar arkadaşı ile bundan 2 sene önce kurdukları Maske Orkestra’nın yaklaşık 1 yıldır uğraştıkları albümleri için sona yaklaştılar. Aylardır hazırladıkları albüme bir türlü isim bulamayan grup sonunda ‘Keyif’ adında karar kıldılar. Bizim hepimizin allaha şükür profesyonel işlerimiz var ve bugüne kadar müziği de sosyal sorumluluk projelerine destek olmak maksadıyla yapıyorduk yani keyif için yapıyorduk, o sebepten dolayı grup olarak albümümüzün adının da Keyif olmasına karar verdik. Diyen Şenan Kerçin, bütün ekibin çok heyecanlı olduğunu hangi şarkıya klip çekeceklerine karar veremediklerini ama yönetmen olarak eski bir reklam ve klip yönetmeni, aynı zamanda ünlü bir moda fotoğrafçısı olan Yaşar Şenyüz’le çalışmak istediklerini söylediler. Bütün beste ve sözlerin Maske Grup üyelerine ait olduğu Keyif adlı albümün aranjörü ise yine grup üyelerinden olan Emre Demirhan gerçekleştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Maske OrkestraKeyifşenan Kerçin
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