HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Arzum Onan Diadermine’in yeni marka yüzü seçildi

Güzelliği ile yıllara meydan okuyan ve reklamcıları her dönem peşinden koşturan 1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli, Arzum Onan bu defa bir cilt bakım ürününün marka yüzü oldu. Doğal güzelliğiyle Türkiye’nin en beğenilen isimlerinden biri olan Arzum Onan, marka yüzü olduğu Diadermine LIFT+ Kırışıklık Karşıtı serisi hakkında “Ben yaşanmışlıkların hayatıma güzellikler kattığına inanıyorum, üstelik Diadermine sayesinde cildime kırışıklık katmadan. Diadermine LIFT+ Kırışıklık Karşıtı serisini; 30 yaşın üstünde, cildine önem veren ve doğru bakım ürünleriyle yaşının iyisi olmak isteyen tüm kadınlara tavsiye ediyorum. Diğer yandan inanıyorum ki biz kadınların en büyük güzelliği, kendimizle ve cildimizle barışık olmaktan, sahip olduklarımızı olduğu haliyle sevip kabul etmemizden geçiyor.” dedi.