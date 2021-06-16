MALUMA'YA BENZETİLDİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Özay ilk teklisi “Sen Hiç Korkma “isimli şarkısı ile Selim Akar Music Entertainment etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözleri Yazgın Kaçak’a müzik ve aranjesi ünlü aranjör Osman Çetin’e ait olan “Sen Hiç Korkma “isimli şarkının klip yönetmenliğini ünlü marka danışmanı Selim Akar yaptı. Özay Günay’ın klibinde yerli legolas olarak işaret edilen Korcan Kol oynayarak sürpriz yaptı. Özay’ın klipteki tarzı Maluma’ya benzetildi. Sosyal medyada yerli maluma yorumları yapıldı.

Yeni teklisi “ Sen Hiç Korkma “ şarkısıyla kendini fark ettiren Özay’ın klipte kadın heykelini öpme sahnesi ile sosyal medyanın diline düştü. Özay : Klipte bana 2 yabancı model eşlik etti. Model kızlarla öpüşme sahnesi Covid-19 engeline takıldı. Klip çektiğimiz yerde bir kadın heykeli vardı. Klipte bu kadın heykeli öpme sahnesini espri olsun diye yaptık dedi.