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MAGAZİNMATİK

HAZIRLAYAN: FUNDA ERKOÇ

19 Haziran 2020 Cuma 17:21
11 Okunma
MAGAZİNMATİK

Erci E’den Tek Dünya!...

Cartel grubuyla ve sonrasında yayımladığı solo çalışmaları ile başarılarına yenilerini ekleyen Erci E., Avrupa’nun en ünlü şarkıcılarından Xavier Naidoo ile‚ ‘Tek Dünya‘ isimli şarkıda buluştu.

İki sanatçı bu şarkıyı tanıştıkları 2016 yılında Almanya’nın Mannheim şehrinde kayıt ettiler.

‘Tek Dünya’nın en büyük özelliği Xaiver Naidoo’nun Türkçe olarak söylemesi. Sözlerini Erci E. tarafından yazılan şarkının müzikal altyapısı Akana Müzik prödüksyon (Erci Ergün & Hakan Kirkpinar) elinden çıktı.

Xavier Naidoo tarz olarak dünya durumunu dert edinen, şarkı sözlerinde her zaman felsefi, bilim ve duygusal büyük doğruları ön planda tutan yüksek duyarlılığa sahip bir sanatçı. Genç sanatçı bu şarkı da Erci E. ile birlikte dünya meselelerine dikkat çekiyor.

Xavier Naidoo yarı Alman yarı Güney Afrika kökenli. Başarılı şarkıcı Naidoo 1998 yılında başlayan kariyerinden bugüne dek çok büyük başarılara imza attı. Xavier Naidoo Türkiye‘yi gezdikten sonra ülkemizin lisanına ve kültürüne merak sarıp, ilk defa Erci E. ile Türkce sözlü bir şarkı seslendirdi.

Geçmişler Olsun Lara!...

'Allah Versin' ya da 'Adam Gibi Adam' gibi  giderli şarkılarıyla tanınan şarkıcı Lara, geçtiğimiz hafta ciddi bir trafik kazası geçirdi.

Kazanın fotoğraflarını ilk gördüğümde “eyvah” demiştim yani tabiri caize Lara’yı Allah korumuş…Tam da yeni çalışması “Sanal Alem”i piyasaya sürdüğü bir dönemde başına gelen bu talihsiz kazadan kırıklar ve eziklerle kurtulan Lara’ya resmen nazar değdi bence…

Neyseki şimdi sağlığı iyi ve hızla iyileşiyor.Hep derim yaptığınız iyilikler, aldığınız dualar  gün gelir sizi tüm kötülüklerden korur.Lara’yı da sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekler, kendi çabaları ile yapmaya çalıştığı iyilikler ve aldığı hayır duaları korumuş 

Geçmişler Olsun Lara….

Hakan Muhafız 4. Sezon Geliyor!

Netflix'in ilk fantastik Türk dizisi olan Hakan Muhafız 4. ve final sezonu ile Temmuz ayında tüm dünya ile birlikte yayında olacak.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Funda Eryiğit, Okan Yalabık, Taner Ölmez, Bige Önal, Boran Kuzum, Miray Daner ve Burçin Terzioğlu'nun rol aldğı Hakan Muhafız 4. ve final sezonuyla 9 Temmuz'da tüm dünyayla aynı anda Netflix'te!İlk üç sezonu hayli ilgi gören dizinin 4. ve final sonu merakla bekleniyordu.

Pekiyi  Hakan Muhafız müdavimlerini bu 4. Sezonda neler bekliyor?

Yedinci Ölümsüz intikam ateşiyle şehri yakmış ve İstanbul'un neredeyse tamamı Ölümsüzlerin karanlığına teslim olmuştur. Muhafız hariç... Kahramanımız şimdi hem insanlığın, hem de Muhafızlar ve Ölümsüzlerin tarihini değiştirmek zorundadır. Artık herkesin kaderinin kendisine bağlı olduğunu bilir. Bu kez başarmaktan başka şansı yoktur...Bu sezonda kahramanlarımızın dünyası pek çok açıdan tersine döner. Baştan beri Muhafız'ın yanında olan Zeynep, artık karşısındadır. Öte yandan Hakan amaçlarını gerçekleştirmek uğruna düşman saflardan destek almak ve bir Ölümsüzü uyandırmak zorunda kalır. Hakan geçmişin karanlığını aydınlattığında ise taraflar arasındaki dengeler tamamen değişir.Tarihte iyiyle kötünün savaşında tüm hesaplar ödenirken, Hakan hem geçmişte hem de gümüzde son yüzleşmesini Faysal'la yaşar.

Konuk Olduğu Programa Yorumcu Oldu!

Şarkıcı Arto’yu nasıl bilirsiniz(?) dersenize ilk akla sivridili , hoş sohbeti ve şen kahkahaları gelir  

Arto geçtiğimiz günlerde Beyaz Tv’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk olmuştu.Farklı ve güldüren yorumları ile izleyenleri sabahın o  saatinde ekrana kitlediğine inandığım Arto’yu izlerken o an bu adam kesin bu masada olmalı, ölü toprağı atılmış gibi ağır aksak giden magazini canlandıracak tek isim diye düşünmüştüm.    

Ve o düşündüğüm gerçekleşti!...( Keşke kendim için düşünseymişim ☺) Arto artık sezon sonuna kadara “Söylemezsem Olmaz” programında yorumcu olacak…Tabi bu yorumculuk artık sezon sonuna kadar mı devam eder yoksa yeni sezonda da mı devam eder bilemem ama Arto ekrana çok yakışıyor.

Yeknesak giden magazin dünyasına ilaç gibi geldi Arto, arada bir kantarın topunu azcık kaçırsa da hemen kendine has kişiliği ile toparlayıp keyifle kendini izletiyor.

Aslında Arto ile ilgili başka televizyon programı düşüncem var mesela Arto uzun süredir hasret kaldığımız talkshow tarzı bir programa nasıl yakışır! Belkide yeni sezonda bir bakarsınız çok farklı bomba bir projede karşımıza çıkar;)    

Kuruluş Osman Sezon Finali Yapıyor!

atv'de ekranında  Çarşamba akşamlarının tartışmasız en beğenilen dizisi olan Kuruluş Osman sezon finali yapmaya hazırlanıyor.

Proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman dizisinin sezon finali tarihi açıklandı.

Dizi, 24 Haziran Çarşamba günü yayınlanacak yeni bölümüyle ekrana ara verecek.

Özlemişiz Seni Sefirin Kızı!...

Bir salgın geldi tadımızı tuzumuzu aldı.Hayatımızın her noktasına olumsuz bir dokunuşu olan bu pandemi döneminde dizilerde o olumsuzluklardan nasibi aldı.

Severek izlediğimiz çoğumuzun müdavimi olduğu dizilerin setlerine ara verildi.

Uzun süren aradan sonra diziler birer birer sete çıkmaya başladı ve yeni bölümleri yeniden izleyicisiyle buluşmaya başladı.

İşte bu ekrana dönüşü hasret ve sevinçle karşılanan Sefirin Kızı yeni bölümü ile star tv’de ekrana geldi.

Uzun bir aradan sonra yeniden ekrana merhaba diye Sefirin Kızı dizisinde Gedizi, Nare’yi Sancar’ı yeniden ekranda görmek sanırım pek çok dizi severi mutlu etti.

Biraz fazla geriye dönüşlerin olması bile sanırım seyirciyi rahatsız etmemiştir verilen ara sonrası biraz geriye gitmek eskileri hatırlamak kimseyi rahatsız etmiş olamaz diye düşünüyorum 

Başından beri diyorum Engin ile Neslihan‘ın uyumları çok iyi ve maşallah bozulmadan devam ediyor…

Sancar ve Nare aşklarına rağmen çekişmesi, Nare’nin gitmek mi zor ?kalmak mı zor ? gitgelleri ve ağlaş ağlaş sahneleri ile  Sefirin Kızı’nı ciddi özlemişiz…

İlerleyen haftalarda sanırım şu pandemi döneminde ara verilmenin acısı kat be kat çıkartılacak!...    

Sesli Tweet Devri Başladı!

Sosyal paylaşım platformlarının başından gelen Twitter'da yepyeni bir dönem başladı…

280 karaktere bir çok şeyi sığdırdığımız twitter uygulamasında şimdi yeni bir döneme geçiliyor.Artık twitter'da sesli tweet atılabilecek.

Twitter, "sesli tweet" özelliğini iOS için kullanıma sundu.

Twitter'ın sesli tweet özelliği 140 saniye ile sınırlı olacak. Bu özellik kısa süre içerisinde Android ve diğer işletim sistemlerinin kullanımına açılacak.

Twitter’ın yeni özelliği ile birlikte tweetiniz aynı zamanda sesiniz olabilecek.

Simge Fıstıkoğlu’nun NTV ile Yolları Ayrıldı

NTV'nin ünlü ekran yüzü  Simge Fıstıkoğlu, kanalla yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile duyurdu.

5 yıldır Doğuş Yayın Grubu'nda çalışan Simge Fıstıkoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla NTV'den ayrıldığını duyururken çalışma arkadaşlarına ve izleyicilere teşekkür etti.

Fıstıkoğlu, NTV'ye veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"5 yıldır görev yaptığım NTV ve Doğuş Yayın Grubu’ndan ayrıldım.

Bu süre zarfında haberden spora, siyaset programından seçim özel yayınlarına, bayram, yılbaşı ve tüm diğer program ve yayınlarda birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarıma ve güzel mesajları, yapıcı eleştirileriyle varlığını hep hissettiren seyircilerimize teşekkür ediyorum.Bundan sonrası için de, sadece Doğuş Yayın Grubu'na değil, tüm Doğuş Holding'e ve çalışanlarına başarılar diliyorum. en kısa zamanda yeni projelerde görüşmek üzere."

Sesinizi kaydedip tweet atabileceğiniz bu özellik şimdilik yalnızca iOS işletim sistemi içeren cihazlarda geçerli olacak.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 19.06.2020 19:29
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