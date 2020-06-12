MAGAZİNMATİK

47 Şarkıyla Pandemi Sürecinde Rekor Kırdı

Ünlü söz yazarı, bestekar ve yorumcu olan sanatçı Bülent Yetiş, ilk olarak Gülben Ergen'e verdiği Şehrazat ile ortak şarkısı olan ''Teşekkür Ederim'' şarkısıyla adını duyurdu. Ardından SüperStar Ajda Pekkan ''Yan'' ve ''Strech'' ile başarısını perçinledi. ''Yan'' şarkısı ClaudeChalle’in BUDDHA SELECT albümünde yer aldı ve 58 Ülkede dinlendi. Böylece ülkemizi Türk Besteci olarak yurtdışında da başarıyla temsil etti.

Zerrin Özer'e 6 yıl vokallikte yapan ünlü sanatçının şarkılarını verdiği diğer sanatçılar ve şarkıları ise Zerrin Özer ''Ömür Geçiyor'', ''Anamın Ak Sütü'', ''Çok Mutluyum'', '' Hata'', Bengü '' Yalansın'', ''Aşk Mevsimi'', Kubat ''Sararmış Fotoğraflar'', Gökhan Özen '' Teslim Al'', Zeliha Sunal '' Tarçın'', ''Aşkın Şifresi'', Yeşim Salkım ''Sevgilim'', Reyhan Karaca '' Hayat Arkadaşım'', Nazan Şoray '' Mültecin Olayım'', '' Öldür Öyle Git'', ''Aşkım Benim'', ''Es Geç Aşk, Pınar Eliçe '' Elimiz Mahkum'', Sibel Turnagöl '' 50 Yıllık Aşk'', Yıldız Kaplan '' Zor Değil'', ''Canikom'', ''Lütfen'' , '' Zerafet'' olarak sıralanıyor.

Özel Bayi Toplantıları,Düğün, Sivil Toplum Kuruluşları, Kadınlar Matineleri gibi özel gecelerin en çok aranılan ismi olan Ünlü Sanatçı Bülent Yetiş Pandemi süresince sözü müziği kendisine ait olan toplam 47 şarkı yapmış. Sahne aldığı gecelerde Arabesk Geceleri, Ajda Pekkan-Sezen Aksu-Zerrin Özer Geceleri, Türk Sanat Müziği Geceleri gibi özel sahnelerde yapan Sanatçı Bülent Yetiş, Sahneleri çok özlediğini en kısa sürede şarkılayla sevenleriyle buluşmak istediğini vurguluyor.

Bay Yanlış İle Tanışmaya Az Kaldı!

Gold Film’in yapımcısı olduğu yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ile Banu Zengin’in üstlendiği, başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel’in paylaştığı “Bay Yanlış” dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Bay Yanlış dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk tanıtımı büyük beğeni topladı.

Dizinin yayınlanan tanıtımında; Özgür (Can Yaman) ve Ezgi’nin (Özge Gürel) tanışma hikayesinden ilk ipuçları ekrana geldi. Tanıtım yayınlanır yayınlanmaz, sosyal medyada çok sayıda olumlu yorum aldı.

Çekimleri İstanbul’da devam eden “Bay Yanlış” dizisi 26 Haziran Cuma saat 20.00’de ilk bölümüyle ekrana gelecek.

“Felek”ten Bir Gün Çalın!

Almanya’da yaşıyorsanız ve Felek’ten bir gün çalayım da şu pandemiden çıkışı kutlayayım diyorsanız size çok yakından tanıdığınız bir isim olan Asena Dere ve eşi Hasan Dere’nin Dortmund da açmış oldukları cennetten bir köşeymiş gibi yeşillikler için yer alan Felek Restaurantı önereceğim.

Daha öncede bahsetmiştim bir döneme damgasını vuran oryantal dans dendiğinde tartışmasız akla gelen ilk isim olan Asena evlendi barklandı Almanya’ya yerleşti ve artık tam bir iş insanı oldu.

Hep diyorum bu kızın ticarete kafası iyi çalışıyor.Gramafon eğlence mekanını daha da büyütürek Lady Gramafonu hayata geçiren Asena şimdi de Felek restaurant ile sizlere hizmet vererek ailecek gidilebilecek nezih bir ortamda eğlenmeniz, hoşça vakit geçirmeniz için çalışıyor.

Bu arada evlenecek çiftler içinde şahane bir organizasyon çalışması içinde Asena…Evlenmeye karar vermeniz yeterli ondan sonrasını Asena ve ekibine bırakıp hiç strese girmeyin!...Onlar sizin yerinize her şeyi düşünüp A dan Z ye muhteşem bir düğün organize ediyorlar

Bu organizasyon çalışmasının içinde neler yok ki haftalar önceden başlayan kişisel bakımlar mı isterseniz , tam zevkinize göre hazırlanmış gelinlikler mi istersiniz hepsi içinde bir paket programla davullu zurnalı çalgılı çengili eğlenerek mutluluğa adım atabileceksiniz.

Asena ve ekibi her şeyi sizden evvel düşünerek uygulamaya geçiyor.Gerçekten takdir edilecek bir çalışma temposunda Türkiye –Almanya arası mekik dokuyan Asena, devamlı yeni çalışma alanları üzerinde kafa patlatıyor

Felsefesi İyi İşlere İmza Atmak!

Sahnelerin sevilen ismi Kazım Şener Hüzün Sarısı/Şeytan Diyor ki isimli ilk albümü müzik camiasına hareket getirdi.

2019 yılının son 2020 yılının ilk albümü olma özelliğini sağlayan yapıt müzik severlerden büyük ilgi gördü.

“İyi zamanda iyi işler felsefesi ile yola çıktık” diyen sanatçının, müzik otoritelerinin tam puan verdiği albümü Kadırga Prodüksiyon etiketi ile tüm dijital platformlarda

Kazım Şener 1995 yılında Samsun Belediye Konservatuarı’ndan mezun olup babasının teşviki ile bağlama dersleri almaya başlamış 1997 yılında sahnelerle tanışan sanatçı birçok etkinlik, festival ve eğlence mekânında sahne almış

Şener, bağlama, kemençe, kabak kemane, yaylı ve mızraplı tambur, klavye, ritim sazlar, tarcüş, tar cümbüş ve keman gibi birçok saza hâkim .Sanatçı kişiliği hep ön planda olan Kazım Şener aynı zamanda Samsun Belediye Konservatuarı ve Samsun Saz Evi’nde şan dersleri ve Ünye Konservatuarı’nda bağlama dersleri vermiştir.

2012 yılında Kadırga Prodüksiyon ile yolları kesişmiş ve albüm repertuvarını yine Kadırga Prodüksiyon sanatçısı Müslüm Gürses ile hazırlama şansı yakalayıp, çalışmalarının ilk günlerinde Gürses’in desteğini alırken müzik adına hayatının en verimli çalışması olan ve 14 eserden oluşan Hüzün Sarısı/Şeytan Diyor ki isimli albümü için, uzun bir hazırlık aşamasından geçerken yapımcı firma Kadırga Prodüksiyon bu albüm için usta söz yazarı ve besteciler ile çalışmıştır.

Albümün klip şarkısı da yine aynı titizlik ile seçilmiş ve Şeytan Diyor ki isimli esere yönetmen Fikret Ertuğrul tarafından klip çekilmiştir.





Sefirin Kızı İçin Geri Sayım Başladı

Başrollerini Engin Akyürek ile Neslihan Atagül'ün paylaştığı Sefirin Kızı dizisinde hasret bitiyor.Dizi yeni bölümü ile ekrana dönüyor.

Pandemi nedeni ile dizi setlerine verilen ara son buldu ve sevdiğiniz diziler yeni bölümleri ile bir bir ekrana dönüş hazırlığında.Sefirin Kızı diziside yeni bölümü ile ekrana dönüyor.

Star Tv'de yayınlanan ve reyting listesinde zirvede kendine yer bulan sevilen dizi Sefirin Kızı ekranan dönmeye hazırlanıyor.Çekimlerine başlanan dizinin yeni bölümü 15 Haziran pazartesi günü saat 20:00 de ekrana gelecek.

Haftalardır dizinin yeniden başlamasını bekleyen hayranlarını sevindirecek haber geldi.Dizinin yeni bölüm ilk tanıtımı yayına girdi.

Star TV 15 Haizran pazartesi günü yayınlanacak yeni bölüm öncesi dizinin bu akşam özel bir bölümünü yayınladı.. Pandemi nedeniyle uzun süredir ekranlarda olmayan dizi en beğenilen sahnelerin yer aldığı özel bölüm ile bu akşam izleyici karşısına çıktı.

Yapımına NGM ve O3 Medya'nın birlikte imza attığı “Sefirin Kızı”nda; Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu'nu, Neslihan Atagül Doğulu da Nare'yi canlandırıyor.

Uraz Kaygılaroğlu, Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erhan Alpay, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem'in de oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin çekimleri Ege'de yapılıyor.

Yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı dizinin senaryosunu A. Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor.

Sevilen Şarkıcı Levent Yüksel Evlendi.

Levent Yüksel’i severim çizgisini hiç bozmayan kaliteli müzik yapan özel hayatı ile magazin gündeminde yer bulmaya çalışmayan bir sanatçıdır.

Geçtiğimiz hafta Levent Yüksel’den güzel bir haber geldi.Yüksel hayatını spor eğitmeni Özlem Öztürk ile sade bir törenle birleştirdi.

Çiftin nikahı İzmir'de kıyılırken nikah sonrası yeni evliler yüzlerinde maskelerle poz verdi.Çift ünlü şarkıcının bir konserinde tanışmış.

Levent Yüksel ilk evliliğini 1990’la 1996 arasında şarkıcı Sertab Erener ile yapmıştı.

Yeşim Salkım’dan Arıza Sürprizi!...

ShowTV için hazırladığı O3Medya'nın hazırladığı "Arıza" dizisinde Yeşim Salkım sürprizi....

Show Tv yeni sezon için iddialı bir dizi hazırlığında çekimlerine Temmuz ortasında başlanacak olan Arıza dizisinde kadroda iyice şekillenmeye başladı.

Başrollerini Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan'ın oynayacağı dizinin ekibi Temmuz ayının ortasında sete çıkarken dizi Eylül ayında seyirciyle buluşacak

Sete çıkma için gün sayan dizinin kadrosu yavaş yavaş netleşiyor. Diziye türk pop müziğinin usta ismi Yeşim Salkım’da dahil oldu. İstanbullu Gelin dizisinden sonra Yeşim Salkım'ın yenide bir dizide rol alacak olması sevenleri için güzel bir sürpriz oldu.