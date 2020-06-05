MAGAZİNMATİK

Bay Yanlış Ortaya Çıktı!

Can Yaman'ın merakla beklenen yeni dizisi "Bay Yanlış" tan ilk kare fotoğraflar yayınlandı.Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği yaz sezonunun merakla beklenen dizisi “Bay Yanlış”ın ilk kareleri basına yansıdı.

Çekimleri İstanbul’da başlayan ve başrollerini Can Yaman ile Özge Gürel’in paylaştığı romantik komedi türündeki dizide ikiliye; Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi isimler eşlik ediyor.

Çok yakında FOX izleyicisiyle buluşacak olan “Bay Yanlış” dizisinde Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?





Demet Akalın Survivor Şampiyonunu İlan Etti!

Sıkı bir Survivor 2020 takipçisi olan Demet Akalın yaptığı paylaşımla bu yılın şampiyonunu ilan etti.

Survivor yarışmasının müdavimlerinden olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Demet Akalın twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla kendince bu yılın survivor 2020 şampiyonunu ilan etti.Akalın, sempatik hareket ve konuşmaları ile Survivor yarışmasında gönülleri fetheden Cemal Can'ı şampiyon ilan etti.

Demet Akalın paylaşımında "Cemal kıyamam ben sana şampiyon olacaksın sen çünkü Hak ediyorsun hak etmek çok önemli “yazarak Survivor 2020 şampiyonunu şimdiden ilan etmiş oldu.

Ece Üner Sahte Hesaplara İsyan Ediyor!

Show TV ana haber spikeri Ece Üner, sosyal medyada adına açılmış sahte hesaplardan yana dertli

Ece Üner, sosyal medya ismini kullanarak sahte hesaplara isyan etti.

Kişisel Twitter hesabından açıklamada bulunan ünlü spiker, ismini kullanarak sosyal medyada paylaşım yapan hesapları paylaşarak isyan etti.

Üner, "Benim ismimi ve cismimi kullanmak suretiyle kendi yüksek fikirlerini paylaşan, @EceUner32 ve daha nice nice sahte hesaplar sayenizde oturdum arpacık kumrusu gibi düşünüyorum ve soruyorum sizlere, nedendi? At kendi imzanı rahatla” ifadelerini kullandı.

İki Yardımsever Bir Araya Geldi!

İki ünlü ve yardımsever isim olan Haluk Levent ile Gamze Özçelik bir araya geldi ve yeni projeler üzerinde fikir alışverişi yaptı.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent kurduğu Ahbap platformu ile bugüne kadar pek çok insanın yüzünü güldürürken, bir dönem oyunculuk yapan ama sonradan Umuda Koşanlar derneği çatısı altında kendini tamamen iyilik projelerine adayan Gamze Özçelik bir araya geldi.

Haluk Levent "Umuda Koşanlar Derneği"nin ofisini ziyaret etti ve Gamze Özçelik ile çekti selfieyi sosyal medya hesabından “Sevgili Gamze Özçelik ile birlikte sokak hayvanları ve bazı okulların onarımları projelerini konuştuk” notu ile paylaştı.

Minik Efe İle Tanışın!

2018 yılında Cihan Alpay ile nikah masasına oturan Ece Vahapoğlu, bu evlilikten geçtiğimiz Aralık ayında erkek bir çocuk dünyaya getirmişti.

Ssunucu, yazar, wellness ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, oğlu Efe’nin yüzünü ilk kez sosyal medya hesabında paylaştı.

Altı aylık olan oğlu Efe’nin yüzünü instagram hesabında takipçileri ile buluşturan Ece Vahapoğlu, kısa sürede beğeni ve soru yağmuruna tutuldu.

Müge Anlı Sumru Yavrucuk'un Yüzünü Güldürdü!

Müge Anlı, ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk'un yüzünü güldürdü...Müge Anlı geçen hafta programında usta oyuncu Sumru Yavrucuk için bir çağrıda bulunmuştu.

Bu çağrı mutlu sonla noktalandı.

Atv'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında ve "Pati Buldular" sitesinde kayıp havyanları da arayıp bulan Müge Anlı, programında Sumru Yavrucuk'un Kuzguncuk'ta kaybolan köpeği Toni için çağrıda bulunmuştu.

Müge Anlı'nın bu çağrısı ses buldu ve Sumru Yavrucuk köpeği Toni'ye kavuştu.

O kavuşma anları Müge Anlı'nın programında ekrana gelirken Sumru Yavrucuk’un yaşadığı mutluluk gözlerinden okunuyordu.

Nilüfer ' Yaş 65 Yolun Yarısı'

31 Mayıs'ta doğum gününü kutlayan ünlü şarkıcı Nilüfer 65 yaşına bastı.

Nilüfer doğum gününü kızı Ayşe Nazlı ile birlikte pasta keserek kutladı.

Nilüfer, sosyal medyadan doğum günü fotoğraflarını paylaşırken kendisini kutlayan takipçilerine de "Yaş 65 yolun yarısı... Kendi yaptığım pastayla yanımda kızım bir yaş daha kazanırken yine beni çoook mutlu ettiniz mesaj ve yorumlarınızla.Bir yaşa daha veda ederken hafif hüzün varken içimde, en çok sağlık diledim...bir kere daha çok güzel bir hayatım olduğunu düşünüp şükrettim" mesajını yolladı.

Snowpiercer İle Hayatı Sorguluyorsunuz!

Yıl 2013 başrollerini Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton’ın paylaştığı “Snowpiercer” filmi aradan geçen 7 yıl sonrasında karşımıza Netflix’te dizi olarak geldi.

Snowpiercer ( Türkçe meali Kar Küreyici ) filmini izlemiş biri olarak dizinin yayına girmesini heyecanla bekleyenlerdendim çünkü 2013 yılında filmde finali anlamakta zorluk çekmiştim…Hayatta kalan iki çocuğun normalde burnunuzun ucunu çıkarttığınızda anında donup düştüğü -100 küsüleri bulan soğuk dünyada öylece canlı canlı kalarak ucu açık bir final merak içinde bırakmıştı beni.

Neyse efendim dizi başladı ve 3. Bölüm yayına giriyor bile …

Dizinin konusu ile filmin konusu arasında biraz farklılıklar var ama ana konu belli yapılan bir deney iklim dengesini darmaduman ediyor ve Wilford isimli bir dahi ta çocukluk yıllarındaki bir hayalini gerçekleştirerek kendi kendine yeten bir tren tasarlıyor ve tüm dünyada hakim olan sınıf ayrımcılığının buram buram koktuğu hayatta kalma yolculuğunu başlatıyor.

Dünyanın çevresinde dönen bir tren ve son kalan insan ırkının sığınağı olan bu trende sınıfsal adaletsizlik tavan yapmış durumda….

Trenin ön kısmında yaşayan bol paralı şımarık burjuvalar ile trenin kuyruk kısmında açlıktan birbirlerini yemeyi göze alan bir kesim insanın, yapılan deneyler ve dünyanın küresel ısınma sonrası soğuğa, kıtlığa yenik düşerek bir trenin içinde 7 yıldır dönüp dururken ,her şeyin yolunda gibiymiş gibi gözükürken aslında işlerin hiçte öyle olmadığını izliyoruz.

Filmde ve dizide de kuyruktakilerin yönetimi ele geçirme çabasını izliyoruz ama biraz farklılıklarla….

Dizide filmdeki karakterlerin yanına yeni karakterler eklenmiş ve bu karakterler zaman zaman insanlığı sorguluyor ,bazen vicdanlarına yeniliyor bazen de otoriteye baş eğiyor.

Dizide filmde olmayan bir cinayetler sinsilesi üzerinden devam ediyor konu ve otoriteye baş kaldıran kahramanımızdan bu cinayetlerin çözümü için ricacı oluyorlar bazı imtiyazları öne sürerek!...

İnsan snowpiercer izlerken aslında dünyanın yok oluşuna sahne olan her olayı sorguluyor.Özellikle son yıllarda tüm dünyada yaşanan felaketleri, insanlık adına yaşanan tüm acıları gördükten sonra böyle bir tren çokta ütopik değil diye düşünüyorum!...

Yemekleri Kadar Sesi de Lezzetli!

Yemekteyiz yarışmalarının müdavimi iseniz o zaman Naim Akman’ı mutlaka tanırsınız…Üst üste beş kez yemek programında birincilik kazanan bir şarkıcı Naim Akman…

Yemeklerinin lezzeti kadar sesinin lezzeti de tartışmasız bir o kadar iyidir.

Naim Akman şimdilerde Yıldız Tilbe’nin en güzel şarkılarından biri olan ‘Yar Yanına Geleceğim ile müzik platformlarında yerini aldı.

Şarkıya klip yönetmenliğini Erkan Nas’ın yaptığı bir de klip çekildi.

Söz ve müziği Yıldız Tilbe’ye ait olan şarkı ile iyi bir çıkış yakalayan Akman ¨Yemeklerim kadar şarkım da güzel. Onu da çok seveceksiniz. Müzik de ruhun gıdası, şimdiden afiyet olsun¨ diyerek cover yaptığı teklisini sosyal medyasından duyurdu.

Akman, ‘Yar Yanına Geleceğim’ adlı single'ı ile bir süredir ara verdiği müzikal kariyerine de devam etme kararı aldığını açıkladı. Akman, sevilen yemek yarışmasında leziz tatlarıyla birinciliği göğüslemiş, 30 dakika kadar kısa sürede bir tencere yaprak sararak da adından söz ettirmişti.