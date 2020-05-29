MAGAZİNMATİK

Arıza Kadrosu Tamam!

ShowTV yeni sezon için iddialı bir dizi hazırlığı içinde

ShowTv'de yeni sezonda ekrana gelmesi planlanan Arıza dizisinde Tolga Sarıtaş, başrolü Ayça Ayşin Turan'la paylaşacak.

Recai Karagöz'ün yöneteceği ve temmuz ortası sete çıkması planlanan O3Medya imzalı iddialı diziyi Ozan Aksungur yazıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ; En son ekran ömrü hayli kısa olan Ferhat ile Şirin dizisinde oynayan Tolga Sarıtaş ile 10 bölüm sonrası final yapan Zemheri dizisinde rol alan Ayça Ayşin Truan "Arıza" dizinden partner oldu.

Tiktok’u Sallayan Adam Bahadır Sağlam!

Son günlerde tiktok’a merak sardım aslında tiktok hakkında bir şeyler yazabilmek için gözlem yapıyorum desem daha doğru olur.

Paylaşılan videolara eklenen şarkılar insanın daha bir ilgisini çekiyor.Hiç duymadığım şarkılar ve şarkıları keşfettim tiktok sayesinde!

Bunlardan bir tanesi de Bahadır Sağlam…Kır Papatyası diye bir şarkıya rast gelince ve de dinlerken keyif alınca kimdir bu şarkının sahibi diye bir araştırasım geldi.

Baktım Bahadır Sağlam adında 1986 Şanlıurfa doğumlu güzel sesli bir kardeşimiz, 2008 yılında Akademi Türkiye birincisi olmuş ve ardından Mavi adlı ilk albümünü çıkartmış.

Bir röportaj vermiş 2018 yılında birinciliğinden bu yana yaşadığı zorlu süreci anlatmış müzik dünyasında…

Kendi çabalarıyla müzik adına iyi bir şeyler yapma derdinde “Mavi” albümündeki şarkıları youtube’da milyonlarca kez tıklanmış hem de tertemiz bir şekilde.

Dediğim gibi “Kır Papatyası” tiktokçuların virali olmuş!...Şarkı o kadar güzel ki her dinleyişinde insan farklı hisleri yaşıyor.

“Benim derdim popüler olmak değil, efsane olmak “demiş bence de erkek vokal olarak bu sıfatı taşıyacak kapasitesi var.Yeter ki iyi bir yatırım, destek ile müzik dünyasında artık iyice azalan erkek vokal eksikliğini bence kapatacak bir isim.

Şu günlerde “Herkesler Tanır” şarkısı ile müzik platformlarında yerini almış.Adam hep duygusal, farklı bir hüznü var, sanırım yaşadıklarının yansıması bu!...

Ben artık sıkı bir takipçisiyim ve dediği gibi efsane olacağı günleri de iple çekiyorum…

İki Yakışıklıya İltifat Yağdı!

TV8 ekranlarında yayınlanan Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programı Survivor 2020’nin bayram özel programında anlat bakalım oyunu oynandı.Yarışmacılardan Barş Murat Yağcı'nın yarışma partneri NBA oyuncusu Cedi Osman oldu.

Kendinde eski bir basketbolcu olan ve aynı zamanda üst üste 7.nci defa SMS 1’incilği alan Survivor yarışmacısı ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı ve NBA oyuncusu Cedi Osman ikilisinin diyalogları yarışmaya damgasını vurdu.

İki basketbolcuyu ekranda gören hayranları ; Şampiyon devler ekranda, ekranın yakışıklı devleri, ekranın devleri Barış Cedi yorumlarını yaptılar. İkili anlat bakalım yarışmasında 10 tane soru bildi.

Buket Aydın Ekrana Dönüş Sinyali Verdi!

Kanal D ana haberi spikeri iken bir anda istifa ederek gündem yaratan Buket Aydın yeniden ekrana dönüş tarihini açıkladı.

İstifasını verdikten sonra ismi magazin gündeminden düşmeyen Buket Aydın ekrana dönüş sinyalini sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile vermiş oldu.

Aydın , "mesajlarınızı okuyorum ama hepsine cevap vermem imkansız öncelikle beni sürekli soran anne babalarınıza hürmetlerimi iletin çocuklarımızın da gözlerinden öpüyorum yeni yayın dönemi yani Eylül ayı gibi yeniden buluşacağız " mesajı ile yeni yayın döneminde yine izleyicisiyle bir araya geleceğini duyurmuş oldu.

Azeri Kızı Günel Sarardı!

İbrahim Tatlıses tarafından 13 yaşında keşfedilen Azeri kızı Günel yeni imajı ile kendinden konuşturuyor!

90'lı yılların sonunda yönetmenliğini İbrahim Tatlıses'in üstlendiği ''Oy Didem'' klibiyle akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel yıllar içinde büyük değişim yaşadı.Ufak estetik dokunuşlarla farklı bir görüntü kazanan Günel'in yeni imajı ise büyük beğeni aldı.

Azeri kızı Günel, şimdi de uzun kahverengi saçlarını kısacık kestirip sarıya boyatarak daha bir enerjik görüntüye sahip oldu.

Günel, sarışın halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Günel'in 'Hiç kimseye fikir sormadım. İstedim ve yaptım... 'Bir süre böyle sevin beni' notuyla paylaştığı fotoğraf takipçilerinden beğeni aldı.

O Ses Türkiye Jürisi Değişiyor!

TV8 de yeni sezonuna merhaba diyecek olan O Ses Türkiye jürisinde bu yıl değişim olacak...

Acun Ilıcalı ,Hadise, Beyaz, Murat Boz ve Seda Sayan'dan oluşan O Ses Türkiye jürisinde yeni sezonda jüri değişimi olacağını açıkladı.

Cüneyt Özdemir’in programına konuk alan Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise ve Seda Sayan’dan oluşan “O Ses Türkiye” jürisinin yeni sezonda değişeceğini söyledi ama hangi isimlerin yerine yeni isimlerin geleceğini açıklamadı.

Hayali Gerçek Oldu!

Bahar Gelir’in hayali gerçek oldu. Serdar Ortaç’ın “Bilsem ki” şarkısını okumayı uzun yıllardır isteyen sanatçı, sonunda dileğine kavuştu. Duygusal şarkıya etkileyici sesiyle hayat veren Bahar Gelir, klibini de siyah beyaz çekti.

“İlla da” albümüyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Bahar Gelir, müzik dünyasının en sevilen eserlerinden birine eşsiz yorumuyla yeniden hayat verdi. Sanatçı, “Küçük yaşlardan bu yana en sevdiğim şarkı” dediği “Bilsem ki”yi seslendirdi. Söz ve müziği Serdar Ortaç’a ait şarkı, Gelir’in sesiyle bambaşka bir ruha büründü.

Düzenlemesini Tolga Kılıç’ın yaptığı “Bilsem ki”ye klip de çekildi. Yönetmenliğini Halil Güzel ve Oktay Bingöl’ün üstlendiği klibin çekimleri stüdyoda 18 saatte tamamlandı. Siyah beyaz olarak tasarlanan klibin şarkının dramını yansıttığını söyleyen Bahar Gelir, “Bilsem ki’yi okumak hayalimdi. Bu şarkıyı profesyonel anlamda seslendirip klip çeken tek kadın sanatçı benim. Hem şarkının son hali hem de klip çalışmamız çok içime sindi. Dinleyicilerin de seveceğini düşünüyorum” dedi. “Bilsem ki” dijital platformlarda yayında.

Sertab Erener Sabredemedi!

Türk pop müziğinin usta kadın yorumcularından, besteci ve söz yazarı Sertab Erener, 2016 tarihli 'Kırık Kalpler Albümü'nden yaklaşık 4 yıl aradan sonra yepyeni şarkılardan oluşan 13. stüdyo albümü 'Ben Yaşarım' ı 12 Haziran tarihinde yayınlayacağını açıklamıştı.

4 yıllık aradan sonra yeni albüm heyecanı yaşayan Sertab Erener, daha fazla dayanamadı ve albümünün kapağını sosyal medyadan paylaştı.

Sertab Erener 'Ben Yaşarım' albüm kapağını "Albüm 12 Haziran’da geliyor! Adı ‘Ben Yaşarım’ Daha 16 gün var çıkmasına ama artık bekleyemedim kapağı sizinle paylaşayım dedim ufaktan" notu ile sevenlerine tanıttı.

Sosyal Medyada Canlı Canlı Ameliyat!

Sisi lakabıyla tanınan gazeteci ve televizyoncu Seyhan Soylu canlı yayında tüp mide ameliyatı oldu.

Sosyal medya uygulaması Instagram'da yaptığı canlı yayınlarla son günlerde kendinden söz ettiren Seyhan Soylu, aldığı kilolardan kurtulmak için tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi.

Soylu, ameliyatını canlı yayında takipçileri ile paylaşacağını günler önceden açıklamıştı ve o ameliyat canlı yayında yapıldı.

Seyhan Soylu'nun takipçileri @seyhansoylu_tv hesabından ameliyatın her safhasını izleme fırsatı yakaladı.

İzmir'de Ekol hastanesinde Dr.Ersun Aksu ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyat Seyhan Soylu'nun ınstagram hesabından başından sonuna kadar canlı bir şekilde yayınlandı.Ameliyat sırasında Soylu'nun iş ortağıda olan magazinci Savaş Kalafat canlı yayında bilgilendirmelerde yaptı.