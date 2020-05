MAGAZİNMATİK

Birleşmiş Milletler’den Suzan Kardeş’e Teşekkür!...

Eğlence denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olan başarılı sanatçı Suzan Kardeş, geçtiğimiz yıl yaklaşık 3000 kişi ile birlikte kutladığı Hıdırellez Bayramı'nı, bu sene COVID-19 salgını sebebiyle online şekilde gerçekleştirdi.

UNESCO'nun Dünya Kültürel Mirası'na giren Hıdırellez Bayramı için gösterişli bir hazırlık yapan başarılı sanatçı, baharı Ramazan ayının bereketi ile birlikte coşku ve çeşitli ritüellerle karşıladı.

Hıdırellez Bayramı'na özel hazırladığı videolar ile izleyenlerine keyif dolu dakikalar yaşatan Suzan Kardeş, bu özel güne ait olan tüm Hıdırellez ritüellerini canlı olarak anlattı.

İnteraktif bir bahar kutlaması gerçekleştiren başarılı sanatçı, binlerce takipçisi ile birlikte sosyal medyayı sallayan bir işe imza attı.

Suzan Kardeş, COVİD-19 salgını sebebiyle bir araya gelmediği sevenlerine ise şöyle bir destek mesajı iletti: ''Hepimiz bir süredir evlerimizde, sevdiklerimizden uzaktayız biliyorum. Elbet geçecek bu günler. Hayallerinizin peşinden gitmekten vazgeçmeyin. Çok yakında sağlıklı günlerde yine buluşup hep birlikte şarkılar söyleyip, eğleneceğiz. Şimdilik evde kalın dostlar.''

Birleşmiş Milletler'den Suzan Kardeş'e teşekkür mesajı!

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez'in tebrik mesajını Suzan Kardeş'e canlı bağlanarak aktaran Birleşmiş Milletler temsilcisi Mehmet Işkın, sanatçıya duygu dolu anlar yaşattı. Başarılı sanatçı Suzan Kardeş, öncülük ettiği Hıdırellez kutlamalarının UNESCO tarafından kültürel miras listesine girmesini ise Sezen Aksu ile ilgili verdiği esprili örnek ile anlattI.

Cinayet Süsü Filmi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

25 Ekim 2019 yılında vizyona giren polisiye ve komedi unsurlarını içinde barındıran "Cinayet Süsü" filmi Netflix'de yayınlandı.

Cinayet Süsü filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile hayli merak edilen filmlerin arasında.Netflix'in filmi yayınlayacağı duyulduğunda sosyal medyada büyük heyecan yaşanmıştı.

Filmin başrollerini Uğur Yücel, Cengiz Bozkurt ve Binnur Kaya gibi hayli tecrübeli ve sevilen oyuncular paylaşıyor.Bu çok merak edilen "Cinayet Süsü" filmi yayınlandıktan sonra yine sosyal medyada çok konuşulanların arasına girmeyi başardı.Filmi izleyen sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.Bir çok kullanıcı filmi keyifli ve güzel bulurken film bazı kullanıcıların eleştiri oklarına maruz kaldı..

Pekiyi sosyal medyayı ikiye bölen Cinayet süsü filminin konusu ne ?

Cinayet Süsü, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediyor. Başkomiser Emin, komiser Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin'den oluşan Cinayet Büro ekibi ilginç bir vaka ile karşı karşıyadır. Birbiri ardına işlenen cinayetleri araştıran ekip, hiçbir delil ve ipucuna ulaşamaz.Cinayetlerin gittikçe artması, basının ve halkın olayla fazlasıyla ilgilenmesi, buna rağmen ekibin hiçbir ilerleme kat edememesi Başkomiser Emin ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Bu sırada Emniyet Genel Müdürü, davanın çözümünde yardımcı olması için “suç uzmanı” Dizdar Koşu'yu Emin'in ekibine atar. Üzerlerindeki baskıdan dolayı iyice ezilen Emin ve ekibi, karşılaştıkları en tuhaf seri cinayet zincirini çözebilmek için her yönteme başvurur. Bu kedi fare oyununda katili mi pes edecektir yoksa polisler mi?





Elon Musk Yeniden Baba Oldu!...

Teknoloji dünyasının mucidi milyarder Elon Musk 7.kez baba oldu.

Elon Musk, şarkıcı sevgilisi Grimes’in doğum yaptığını sosyal medyadan duyurdu.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın 2018 yılında beri beraber olduğu gerçek adı Claire Boucher olan Grimes anne oldu.

Doğumada giren Elon Musk, doğum sonrası bebeğinin ilk fotoğrafını sosyal medyasında paylaştı ve "Anne ve bebek iyiler" dedi.

Musk'ın daha önceki üç evliliğinde 6 oğlu dünyaya gelmiş ama Elon ve Justine Musk çiftinin dünyaya gelen 6 oğlunda biri henüz 10 haftalıkken hayatını kaybetmişti.

En Çok Bu Diziler Konuşuldu!...

Koronavirüs salgını malum dizi sektörünü de olumsuz etkiledi.Pek çok dizinin setlerine ara verilirken diziseverler müdavimi oldukları dizilerin yeni bölümlerini dört gözle bekliyor.

2020 yılının ilk çeyreğinde hangi diziler çok konuşuldu bir göz atalım isterseniz…

Yılın 1 Ocak -31 Mart döneminde 396 haberle Mucize Doktor en çok konuşulan dizi olmuş . En çok konuşulan ikinci dizi ise 349 habere konu olan Kuruluş Osman olurken, hakkında 299 haber yansıması tespit edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz en çok konuşulan üçüncü yapım oldu.Bir Zamanlar Çukurova 266 haberle dördüncülük koltuğunda yer alırken Arka Sokaklar 254 haberle beşinci oldu.Bu beş diziyi Star TV’de yayımlanan Sefirin Kızı 224 haberle altıncı, Babil dizisi 219 haberle yedinci, Kanal D’den Hekimoğlu 210 haberle sekizinci, Show TV’den Çukur 171 haberle dokuzuncu, FOX TV’den Yasak Elma ise 166 haberle onuncu sırada takip etti. Birçok dizi izleyicisi ise online platformlara yönelirken, dizilerin yeni bölüm startları televizyon izleyicileri tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Esra Erol Yaşadığı Şoku Anlattı!...

Ünlü sunucu Esra Erol geçtiğimiz hafta canlı yayında koronavirüs şoku yaşamıştı.Programa gelen konuklarından bir tanesi koronavirüs testinin pozitif çıktığını ama hastalığı hafif geçirdiğini söyleyince stüdyoda soğuk rüzgarlar esmiş Esra Erol ise adeta şok geçirmişti.

Erol, canlı yayında yaşadığı o şoku İlkay Buharalı ve Ali Eyüboğlu'nun magazin programı Magazin Noteri'de anlattı.

Esra Erol yaşadığı şoku "Benim yayına tek başıma aldığım kararla devam etmiyorum. Bu kanalın aldığı karar... Biz bu yayınları sürdürürken bazı bilgiler doğrultusunda yayına devam ediyoruz. Bu şartlar altında denetim mekanizması oluşmuş durumda...Bu hanımefendi İstanbul konuklarındandı; ateşi ölçüldü. Yayın öncesi sorulan sorulara "hayır korona virüslü tanıdığım yok" diyor. Yayına çıktığında ben sadece koronayımı duydum. Ben zaten onun şokunu yaşıyorum, o kadar şey oldu; geldi güvenlikten geçti; Allah'ım yayılmış mıdır? Kaç kişiye bulaşmıştır? Bunu düşünüyorum. Yayının en önündeki insan olduğum için tüm duyguları aynı anda yaşıyorum. Tabii sonra iyileştim dedi ama kimse orayı duymadı." Dedi.

Ferhat Göçer Twitter'da Rekor Kırdı!..

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer son dönemde sosyal medyada hayli popüler

Özellikle sosyal medya uygulaması Twitter'da yaptığı birbirinden ilginç paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken sanatçının takipçi sayısı 2.5 milyona dayandı.Ama işin ilginç yanı Ferhat Göçer'in takip ettiklerinin sayısı...

Göçer, Twitter'da ünlü isimler arasında görülmeyen bir yeniliğe imza atmış durumda

Ferhat Göçer Twitter uygulamasında tam 1 milyon kişiyi takibe alarak bir rekora imza atmış durumda.Ünlü isimlerin profillerinde hiç rastlanmaya bu durumu Ferhat Göçer sosyal medyada başarılı bir stratejiye dönüştürmüş görünüyor...

Sıfır takip yapan bazı ünlü isimlerin yanında Ferhat Göçer'in 1 Milyon kişiyi takip etmesi ona büyük popülerlik kazandırmış durumda.

Gökhan Özen Saçlarını Kesince Rahatladı!

Şarkıcı Gökhan Özen'in uzun yıllardır yaşadığı Los Angeles'da karantina günlerinde yaşadığı en büyük sıkıntı uzayan saçları oldu.

Pandeminin ilk günlerinde çıkan yeni albümü "Firardayım" ile ilgili aldığı dönüşlerden de çok memnun olan ünlü sanatçı, gündemi dijital medyadan takip ediyor.

Karantina sürecinde herkesin ortak sorunu olan kuaförlerin kapalı olmasına Instagram hesabından(@gokhanozenonline) yeni tıraşlı fotoğrafı ile atıfta bulunan ünlü pop star; "Saç stilime olumlu, olumsuz eleştiriler alıyorum, hepsi için teşekkür ederim.

Özen paylaşımına ;Son 10 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum. Karantina döneminde bir süre sonra buradaki ünlüleri tanınmaz halde görünce bu yeteceğime baya bi' şükrettim. İlk günden beri aşağı yukarı değiştirmediğim saç stilini değiştir diyen kardeşlerime nasıl bir stil yapayım onu sorayım? Ama sonuç pek değişmeyebilir. California güneşinin altından bundan daha uzun bir saç isteyeceğimi pek düşünemiyorum.:)" diye not düştü.

Hit şarkıların usta yazarı Gökhan Özen, süreci evindeki stüdyosunda çalışarak geçirirken, önümüzdeki günlerde yeni video kliplerini ve sürpriz kayıtlarını YouTube kanalından yayınlamaya devam edecek.

Keanu Reeves Hayranlarını Üzecek Haber!

Keanu Reeves hayranlarının dört gözle beklediği John Wick 4 filminden üzücü bir haber geldi. John Wick 4 filminin vizyon tarihi koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Lionsgate, gelecek vizyon takviminde yer alan John Wick 4, Spiral, The Hitman’s Wife’s Bodyguard gibi filmlerin vizyon tarihini ertelediğini duyurdu.

Lionsgate salgın sebebiyle gelecek takviminde güncellemeye gitti.

Vizyon tarihi ertelemesi John Wick'in yeni filmi John Wick 4 ü de vurdu. John Wick 4, bir yıl ertelenerek 27 Mayıs 2022 tarihine alındı.

Bu erteleme sırf John Wick 4 ile sınırlı değil tabiki ertelemeden Spiral ve The Hitman's Wife's Bodyguard gibi filmlerde nasibi aldı.

İlk filmde başrolleri paylaşan Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson ve Salma Hayek'in yanı sıra Frank Grillo, Richard E. Grant, Antonio Banderas ve Morgan Freeman'ın kadrosunda yer alacağı The Hitman's Wife's Bodyguard'ın vizyon tarihi, bir yıl ileriye alınarak 28 Ağustos 2021'e çekildi.

Chris Rock'ın başrolünde yer aldığı, Testere (Saw) evreninin yeni filmi Spiral: Testere Devam Ediyor (Spiral: From the Book of Saw), John Wick 4'ün eski vizyon tarihi 21 Mayıs 2021'e alınırken, Hilary Swank'li Fatale filmi 30 Ekim 2020'ye ertelendi. Kristen Wiig'in başrolünde yer aldığı Barb and Star Go to Vista Del Mar'ın yeni vizyon tarihi 16 Temmuz 2021 olurken, Michael Keaton ve Maggie Q'lu The Asset'in gösterimi 23 Nisan 2021'e alındı. American Underdog: The Kurt Warner Story filmi ise 10 Aralık 2021 tarihine ertelendi.