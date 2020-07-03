MAGAZİNMATİK

Arda Turan İkinci Kez Baba Oldu…

Arda Turan ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.Arda Turan ile Aslıhan Doğan çiftinin bebekleri dünyaya geldi.

Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın Hamza Arda adında bir oğullarınden sonra Asil Aslan adını verdikleri bir oğulları daha oldu.

Turan, mutluluğunu sosyal medya hesabında paylaştığı mesajla dile getirdi.

"Değerli Dostlarımız;

Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu zor günlerde sağlıkla doğan oğlumuza kavuşmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz.Her özel günümüzde mutlaka bir arada olduğumuz sizlerden bu süreç için ricamız, doğum sonrasında öncelikle sizlerin sağlığı ve ardından hen kurallarının verimli şekilde uygulanabilmesi adına Asil Aslan Turan ile tanışmanızın sağlıklı günlerde olmasıdır.Dualarınızın ve sevginizin bizim yanımızda olacağına sonsuz inancımız ile sağlıklı günlerde kavuşmayı diliyoruz.Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Asena ' Bir Düğün Hikayesi ' ile Karşınızda Olacak!

Asena Dere, yeni bir tv programına başlıyor.Asena, Almanya'da işletmecilik yapan Hasan Dere ile hayatını birleştirdikten sonra Dortmund'a yerleşerek iş insanlığına soyunmuştu.Birbirinden başarılı işlere imza atan Asena şimdi de televizyon programı yapmaya hazırlanıyor.

Asena artık her Cumartesi Show Turk ekranında Gülbahar Merdivan'la birlikte "Asena'yla Bir Düğün Hikâyesi" programı ile karşımızda olacak.

Asena güzel haberi sosyal medyasında " Gülbahar'ımla yeni yayın dönemine yepyeni rüya gibi bir programla başlıyoruz inşallah Her ikimize de hayırlı uğurlu olsun inşallah Her hafta Cumartesi Türkiye’min en büyük kanalından biri olan Show Turk’de Asena'yla Bir Düğün Hikâyesi" çok yakında sizlerle " notu ile duyurdu.

Bay Yanlış’taki Bir Yanlış!...

Efendim uzun süredir ekrana gelmesi beklenen Bay Yanlış dizisi nihayet arz-ı endam etti ve ilk bölümü seyircisiyle buluştu.

İlk bölümünün sosyal medya esintilerini şöyle bir gözden geçirdim…Sosyal medya Bay Yanlış’ta ikiye bölünmüş durumda bir grup diziyi çok beğenirken ki bunların içinde Can Yaman’ın yabancı ülkelerdeki hayranları fazlalıkta diğer bir grup ise diziyi baştan aşağa yanlış olarak değerlendirmişler.

Şimdi diziyi şöyle bir analiz edelim

Can Yaman ile Özge Gürel’in uyumu bence çok iyi zaten tanıtım videolarından ilk sinyalleri almıştık bu konuda,ikili dizinin müdavimleri tarafından hayli beğenilip pamuklara sarılıp saklanacaklar…

Dizinin kadrosu gayet yerinde nokta atışları ile seçilmiş sırıtan kimse yok…

Dizi tam bir yaz romantik komedisi ama ilk bölümle birlikte aşırıya kaçan, insanın gözüne batan ve rahatsızlık veren birkaç noktanın altını çizmem lazım.

Dizide çapkın playboyumuz kadından kadına koşarken kadınlar o kadar değersizleştirilmiş ki erkek yapar erkeğin elinin kiridir muhabbeti ön plana çıkmış.

Can Yaman iri yarı ve çok uzun, ekran estetiği bana göre yok! yakışıklı mı evet yakışıklı ama ekran biraz plastik olmayı gerektirir.O sadece kasları ve yakışıklılığını kullanarak yoluna devam ediyor aslında kendini geliştirecek eğitimlere yelken açmalı derim…

İlk bölümde yeteri kadar yatak, yeteri kadar soyunmuş bir Can Yaman izledik umarım dizi böyle sürüp gitmez yoksa rtük’ün kılıcı tepesinde olur. Bu arada böyle kadından kadına koşan bir tiple bir kadın eş olmak ister mi? Bence istemez ama bu dizide isteyecek bu kesin… Belkide senarist bizi ters köşe yapacak ve çok farklı bir erkek karakteri ve hikayesi ile karşı karşıya olacağız…

Bu arada çekim ve kurguyu beğendim bana enerjik geldi…

Nacizane bu dizi hakkındaki fikirlerim bunlar eğer ilk bölümdeki kadınların değersizleştirilmesi konusuna bir el atılırsa en az iki sezon devam eder sonrası zaten yurtdışı gösterimleri ve bol bol Can Yaman’ın etrafını saracak çılgın fanlarla çekileceği selfiler olarak devam eder gider…



Çağrı Tarz Yaptı!...

Dip adlı şarkısıyla büyük beğeni toplayan başarılı sanatçı Çağrı, müzikal yeniliklerinin yanı sıra imajındaki değişikliklerle de dikkat çekiyor.

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yeni tarzını gözler önüne seren başarılı sanatçı, takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni aldı.

Diğer taraftan yeni şarkı çalışmalarını sürdüren Çağrı, salgın dönemi üretimine odaklanarak geçiriyor.

Dilan Çiçek Deniz Zirve Yaptı!

Dilan Çiçek Deniz, dünyanın ünlü sinema veri tabanı Imdb’nin sıralama listesi Star Metre'de Yarına Tek Bilet filmindeki rolüyle birinci sıraya yerleşti

Dilan şu sıralar gösterimdeki ’Yarına Tek Bilet’ filmiyle zirveye yerleşti. Genç oyuncu, sinema veri tabanı IMDB’nin kullanıcılar tarafından verilen puan ve arama sıklıklarına göre belirlenen Star Metre adlı sıralama listesinde Türkiye’de birinci sıraya oturdu.

İsveç filmi ‘How Stop a Wedding’ten uyarlanan, Ozan Açıktan’ın yönettiği ‘Yarına Tek Bilet’teki Leyla karakterindeki oyunculuğuyla eleştirmenlerden olumlu not alan Dilan, bu haftaki dünya sıralamasında 11 milyon kişi arasında 1263. oldu. Türkiye listesinde Metin Akdülger ikinci, Can Yaman üçüncü oldu.

Leyla ile Ali’nin aşk hikayesine odaklanan ve trende geçen Yarına Tek Bilet filminde Dilan Çiçek Deniz’e başrolde Metin Akdülger eşlik ediyor.

Doğanın Sesi …Gökhan Türkmen

Gökhan Türkmen ve Serkan Emre Çiftçi, “Yüzüme Vurma” ile tüm dijital platformlarda 2 Temmuz Perşembe günü yerini aldı.

2020 yılının başından bu yana global salgında kendini iyileştiren doğaya şaşkınlıkla şahit olurken, insanlığın verdiği zorlu mücadele yaşamın dengesini gözler önüne seriyor. Doğanın kendini bulma çabasını ve mücadelesini Türkmen ve Çiftçi “Yüzüme Vurma” ile söze ve müziğe aktarıyor.

Sözleri Ozan Turgut’a ait olan parçanın müziği Gökhan Türkmen’e, düzenlemesi Bora Çifterlere ait. Güçlü müzikal altyapısı ve uyumlu orkestrasyonuyla doğa ve insanlığın yüzleşmesine şahit olduğumuz parça, gerek sözleriyle gerekse armonik yapısıyla anlam kazanıyor. Doğa sözlerle yakarırken, trompetin güzel melodileri ise insanlığın sıkıntısını temsil ediyor.

Gökhan Türkmen sesiyle ve Serkan Emre Çiftçi trompetiyle dünyanın rezonansına eşlik ederken Bora Çifterler ve Ozan Turgut ise kurgularıyla doğa ananın ıstırabını gözler önüne seriyorlar. Prodüktörlüğünü Çifterler ve Türkmen’in yaptığı klipte global ısınma, çevre kirliliği ve hayvan haklarının yanı sıra global korona virüsü salgınının etkileri de gözler önüne seriliyor. Kolaj görüntülerin yer aldığı klipte Avustralya yangınından, çarpık kentleşmeye, plastik atıkların sebep olduğu hayvan katliamlarına birçok görüntüyle insanlığı farkındalığa ve aydınlığa davet ediyor. Gökhan Türkmen Youtube kanalında yer alacak 8 dakikalık klipte İngilizce alt yazı seçeneği de bulunuyor.

GTR Müzik ve Ege Orman Vakfı iş birliği ile sosyal sorumluluk projelerine yıllardır destek veren Türkmen, şarkının dijital gelirini “Melike Turgut Ormanı”nın ardından 2. Orman projesi olan “Melis Özsoysal Korusu” için Ege Orman Vakfı’na bağışlıyor. Dijital platformlardan dinlenecek ve izlenecek olan parçayla müzikseverler her defasında Melis Özsoysal Korusu’a bir fidan ekerek doğaya katkıda bulunacaklar.

Eylül Öztürk'e Sürpriz Babyshower

Sosyal medyanın en sevilen fenomenlerinden olan ve ikinci çocuğuna kavuşmak için gün sayan Eylül Öztük'e sürpriz bir babyshower yapıldı

Şu günlerde yeniden annelik heyecanını tatmak için tatlı bir bekleyiş içinde olan Eylül Öztürk, doğacak olan kızı Alice için yapılan sürpriz babyshower ile keyifli anlar yaşadı.

2017 yılında hayatını Barış Kenan Özkan ile birleştiren fenomen Eylül Öztürk 2019 yılında oğlu Alex'i kucağına almıştı.

Şimdilerde ikin çocuklarının doğmasını heyecan içinde bekleyen çifte yakınları "Alice Harikalar Diyarında" konseptli bir babyshower düzenlediler.

Yapılan sürpriz karşısında hayli duygulanan Eylül Öztürk "Bugün arkadaşlarım toplaşıp bana sürpriz bir babyshower partisi yapmışlar,çok mutlu oldum çok teşekkür ederim" dedi.

Ömürlük Şarkıların Adamı!...

Ünlü müzik adamı ve pop yıldızı Soner Sarıkabadayı’nın yeni teklisi “Dibine Dibine ” PDND Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Söz ve müziği Soner Sarıkabadayı’ya ait olan “Dibine Dibine ” şarkısının fotoğraf çekimleri ve klip yönetmenliği ünlü marka danışmanı Selim Akar tarafından yapıldı.

Düzenlemesi ünlü aranjör Osman Çetin imzası taşıyan “Dibine Dibine “ şarkısının mastering çalışması ise dünyaca ünlü Türk DJ İlkay Şencan tarafından yapıldı. “Dibine Dibine” şarkısının sözlerinin videodaki görsel anlatımındaki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Sarıkabadayı’nın ünlü oyuncu Ayla Algan’dan oyunculuk dersleri aldığı ortaya çıktı.

“Dibine Dibine” şarkısı slow şarkıların sonbahar kış aylarında çıkarılması kuralına ters çıkış tarihi olan Temmuz ayında çıkarılması, Soner Sarıkabadayı şarkılarının mevsimlik şarkılar olmadığı iddiası ile müzik severlerle buluşmaya hazırlanıyor.