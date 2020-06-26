MAGAZİNMATİK

Aras Bebek Doğdu!...

Geçtiğimiz haftanın en güzel haberi oyuncu ve manken İpek Tanrıyar Evler’in anne olmasıydı bana göre…

2019 yılında hayatını Murat Evler ile birleştiren İpek Tanrıyar Evler, oğluna nihayet kavuştu.

39 yaşındaki güzel oyuncu İlk kez anne olmanın heyecanını yaşadı

Tanrıyar, mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşırken çift oğullarına Aras adını verdi.

Eurovision 2021'e Özel Kural!

Avrupa'nın efsane müzik yarışması olan Eurovision şarkı yarışması 2021 yılında yeni kuralı ile 22 Mayıs 2021 de yapılacak.

Bu yıl Hollanda'nın Rotterdam kendinde yapılması gereken Eurovision şarkı yarışması tüm dünyada yayılan pandemi nedeniyle gerçekleşememişti.

Şimdi gözler 2021 yılına çevrildi.Acaba 2021 yılında Eurovision şarkı yarışması yapılacak mı?

Bu sorunun cevabı "Evet" hem de yeni bir kural değişikliği ile...

Eurovision şarkı yarışması 2021 yılında yine Hollanda'nın Rotterdam kendi iki yarı final 18 Mayıs ve 20 Mayıs'ta ve Büyük Final'in 22 Mayıs 2021'de şeklinde yapılacak.

2021 yılının mayıs ayında yapılacak olan yarışmada bir de kural değişikliğine gidildi.Yarışmayı düzenleyen EBU sık sık yaptığı kural değişiklikleri ile yarışmanın heyecanını yükseltirken organizasyonun üstündeki yükü de hafifletmeye çalışıyor.

Önümüzdeki yıl yarışmada arka vokallerin canlı olması zorunluluğunu kaldırdı. Hazırlıkları şimdiden başlayan yarışmada daha başka ne gelişmelerin olacağı merak konusu.

Fatih Portakal Açıkladı ' Fox İle Yolları Ayrıldı mı?'

Sosyal medyada gfeçtiğimiz hafta gündemde Fatih Portakal ve Fox TV vardı

En çok “ Fatih Portakal Fox Tv'den ayrıldı mı?” sorusu soruldu

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal 'ın Fox Tv ile yollarının ayrıldığı iddiası sosyal medyada yeniden gündem olurken, Portakal hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Gazeteci ve Fox Ana Haber sunucusu Portakal, geçtiğimiz cuma günkü haber bülteninde yaptığı veda konuşması ile izleyenleri şaşırtırken, bir süre ekranlara ara vereceğini açıklamıştı.

Teknesinde tatilin tadını çıkartan Portakal, hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Portakal, "Yeni bir gün, yeni bir seyir... Selametle yol almaya devam... Bu arada duydum ki, yine birileri kovdurmuş beni. Hala başaramadılar... Duymak istediğiniz cevap dümen başından gelsin" ifadelerine yer verdi.

Genç Oyuncunun Kuruluş Osman Hayali

Genç ve başarılı oyuncu İbrahim Muratoğlu ''herkes Covid-19 pandemi döneminde evde kalarak kilo alırken, ne tuhaftır ki ben kilo verdim ama nasıl verdiğimi bende bilmiyorum'' dedi.

Normalleşmenin ardından spor salonlarının açılmasıyla Muay Thai ustası Furkan Baydar ile çalışmalarını hızlandıran genç oyuncu İbrahim Muratoğlu bunun yanı sıra Wing Chun, Kick Box, Artistic Cimnastik, Eskrima, Voleybol, Basketbol, Yüzme, At Binme, Kılıç-Kalkan Kullanma, Dövüş Sanatları dallarındada iddialı olduğunu belirtiyor.

Bu spor dallarında iddialı olduğundan kendisinin dönem dizi ve sinema filmlerinde daha başarılı olacağını söyleyen genç oyuncu ''bu konuda iddialıyım hadi bakalım hodri meydan'' dedi. Sırf bu yüzden bihassa Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisini izlediğini ve orada ben olsaydım neler neler yapmazdım diyor. En büyük isteğinin tarih, kurgu ve bilimsel projelerde oynamak olduğunu üzerine basa basa vurgulayan İbrahim Muratoğlu bu tarz projeler beklediğini söylüyor.

Koronavirüs Günlerinde Hep Üretti!...

Işıl Yücesoy diyince akla ilk kalite geliyor!...Yaptığı her işte dört dörtlük bir çalışma içinde oluyor ve üretici yanı ile de farklı projelere imzasını atıyor.

Koronavirüs nedeniyle evlere kapandığımız günlerde yine boş oturmadı Işıl Yücesoy…Öyle sosyal medyada canlı yayın açıpta boş boş muhabbetlerin içinde hiç olmadı…Masallar seslendirdi çocuklar için , şiirler okudu yetişkinler için ve en sonda esas bombayı patlattı ve arşivlik bir işe imzasını daha attı.

Sezen Aksu’nun 10 şarkısını seçti ve ilk etapta piyanist ve besteci Murat Aşkan’ın düzenlemesiyle ‘Kaybolan Yıllar’ ve ‘Şarkı Söylemek Lazım’ şarkılarını seslendirip sosyal medya danışmanı Aytuğ Scioti’nin kurgusuyla hazırlanan video klipleri dinleyicilerine sundu.

Kraliçe Evlendi!...

Miss Turkey 2013 üçüncüsü olan ve 2016 yılında katıldığı Survivor yarışması ile tanıdığımız 25 yaşındaki Ezgi Avcı, 3 yıldır birliktelik olduğu geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasını giyen Karadağlı basketbolcu, Nemanja Djurisic ile hayatını birleştirdi.

Ocak ayında nişanlanan Ezgi Avcı-Nemanja Djurisic çiftinin nikah töreni, ailesinin ve çok yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşti.

‘Sezen Aksu Sokağı’ projesi dinleyicilerden tam not aldı.Son dönemde o kadar çok Sezen Aksu şarkısı okuyan olmasına rağmen Işıl Yücesoy’un bu eşsiz çalışması diğerlerine fark atar bence

Oyunculukta ve Şarkıcılıkta dolu dolu geçen senelerin biriktirdiklerini tıkır tıkır işleyip hep üreten bir kadın Işıl Yücesoy, yani ben oldum artık diye köşeye geçip oturmayan, çalıştıkça parlayan ve sevilen isim o!...

Kuruluş Osman Sezonu Fark Atarak Kapattı!...

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Kuruluş Osman atv ekranında sezon finalini geçtiğimiz Çarşamba günü yaptı.

Başrolünde Burak Özçivit’i izlediğimiz dizi tüm bir sezon boyunca her hafta izleyiciyi ekrana kitlemeyi başarırken reyting listelerinde de zirveden inmedi.

Herkesin merakla beklediği sezon finalinde de yine reyting patlaması yaşandı.

‘Kuruluş Osman’; ‘Tüm Kişiler’de %10,73 izlenme oranı ve %30,08 izlenme payı, AB sosyal kategoride %9,23 izlenme oranı ve %28,01 izlenme payı, 20+ABC1’de %10,62 izlenme oranı ve %30,17 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde rakiplerine fark atarak birinci oldu.

Gerçektende yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait olan dizi büyük bir başarıya imza atmış durumda.Dönem dizisi yapmanın ne kadar zor olduğu ortada hele ki izleyiciyi gönülden yakalayıp diziye müdavim etmek daha da zor

Büyük bir emek ve uyum içinde çalışan bir ekip işi bu… Sezon finali büyük zaferle kapandı bakalım yeni sezon bu ekip neler yapacak?

Seda Sayan’ın Sırrı Ne?

Önce “Yemekteyiz”den sonra “O Ses Türkiye” jüri üyeliğinden ayrıldığını açıklayan Seda Sayan, korona virüs salgını nedeniyle 4 aydır Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören'de yaşamaya başladı.

Güzel sanatçının sosyal medyada fotoğrafları en çok beğenilenler ve konuşulanlar arasında girince Sayan'da güzellik sırrını açıkladı.

Fiziğiyle ve görüntüsüyle genç kızlara taş çıkaran sanatçının her gün pilates ile beraber yüz yogası yaptığını belirterek, güzellik sırrını açıkladı.

Yenilen repertuarı ile Bodrum'da sevenleriyle buluşan Seda Sayan yanı zamanda Turizm elçisi olacak...

Tüm yazı Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören 'de geçirecek ve tüm konserlerine buradan gidecek olan Seda Sayan "Bu cennetin tanıtılması ve tabii ki; çok iyi korunması için her türlü desteği vermeye hazırım. Gökova ve Ören'in gönüllü turizm elçisi olacağım" dedi.