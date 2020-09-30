Magazinin pırıltılı dönemi YouTube Kanalı ‘PırıltıTV’de

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Eski gazeteci dostlar yıllar sonra tecrübelerini paylaşmak için bir araya geldiler.

Ömer Balıksırtı ve Nermin Ceri "PIRILTI NOSTALJİ "adlı program ile YouTube Pırıltı TV kanalında 27 Eylül 2020 Pazar akşamı izleyici ile buluştular.

BSM Project etiketiyle yayına hazırlanan programın ekibi de son derece tecrübeli isimlerden oluşuyor. Niyazi Nisancik yıllarca Abdullah Oğuz'la Çarkıfelek kadrosunda görev alırken, Burak Solmaz'da Cine5 in kurulumunda ana kadronun mihenk taşlarındanken ve bugüne kadar bir çok başarılara imzalar attıktan sonra Niyazi Nisancik ile birlikte BSM Project'i hayata geçirdiler. Hiç bir yerde olmayan Nostalji VTR'lerinin üzerine sohbet ediyorlar. Ömer Balıksırtı ve Nermin Ceri unutulmaya yüz tutmuş bir çok bilgiyi de genç jenerasyonla paylaşmayı ve onlara o gunler de işlerin zor şartlara rağmen nasıl yapıldığını anlatarak değerli bir doküman bırakmayı da hedefliyorlar.

Ömer Balıksırtı &Nermin Ceri sunumuyla nostalji sohbetleri olarak bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış ve üzerinde konusulmamiş kamera arkalarını tozlu arşivlerden tekrar çıkartarak irdeleyecekler. Gecen akşam yayınlanan İlk bölümde 1988 yılında gerçekleşen Müzeyyen Senarın "Bir Ömre BEDEL " adlı Best of Projesi ele alındı. YouTube kanalında Pırıltı Tv adı ile yayınlanan programın yeni bölümlerinde ise, Ajda Pekkan'i Yıldırım çarptı, isimli Vtr nin yer alması bekleniyor. Ajda’nın o dönem birliktelik yaşadığı Yıldırım Aktuna ile beraberliğini konu alacak.

Daha sonraki haftalarda ise Muazzez Abacı'dan Serdar Ortaç'a destek. Adlı Vtr ile Albumu için Serdar'dan iki şarkı alan Abacı'nin Serdar hakkında ki düşünceleri ve stüdyo da röportajları yer alıyor. Zerrin Özer in Kortizonlu verdiği mücadele sonrası ilk paylaşımları.yanlis tedavisinin gerçeklerini anlattığı anları ve Mehmet Ali Erbilin ilk kez Özlem Yildiz ile ilişkisini açıkladığı röportajda sırada bekleyen konuların içinde bulunuyor.

Yıllar öncesinin magazin olaylarını tekrar gündeme taşıyacak olan Pırıltı Tv ‘nin özellikle genç kuşak magazin takipçilerinin oldukça ilgisini çekmesi bekleniyor.