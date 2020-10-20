MABEL MATİZ ‘TOY’ ÇIKTI

Mabel Matiz müzik yolculuğuna ‘Toy’ adlı yeni çalışmasıyla devam ediyor. Sözlerini Mabel Matiz’in yazdığı şarkıda Dj Artz’ın müzikal katkıları yer alıyor. Şarkının Osman Özen yönetmenliğinde Ege ve Akdeniz’deki tarihi yerlerde çekilen video klibi de dikkat çekiyor.

Sanatçı Anadolu’nun farklı bölgelerini ve etnik motiflerini kliplerinde bolca kullanarak Türkiye tanıtım elçisi gibi çalışıyor. Postmodern ilahi tadındaki klibini de Fethiye’deki Kayaköy’de çekmiş. Türkçe pop videolarında görmeye alışkın olmadığımız semazenlerin başında Uzakdoğu stili hasır şapkanın beyaz bir versiyonunun olması dikkat çekici. Semazenlerin eteklerinde led ışık olması da...



