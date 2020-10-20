Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1210
ALTIN
483.750
DOLAR
7.8553
STERLİN
10.1799
EURO
9.2901
Uzmanından kışa sağlıklı girmek adına tavsiyeler
Uzmanından kışa sağlıklı girmek adına...
Fabrice N'Sakala: Şampiyonluğa inanıyoruz
Fabrice N'Sakala: Şampiyonluğa inanıyoruz
Kayakta milli sporcular FIS kampında
Kayakta milli sporcular FIS kampında
“Sadece genetik değil, her kadın risk altında”
“Sadece genetik değil, her kadın...
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan tarihi proje
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan tarihi proje
İş fırsatları için hemen tıkla!

MABEL MATİZ ‘TOY’ ÇIKTI

Semazenlerin eteklerinde led ışık olması da...

20 Ekim 2020 Salı 15:23
6 Okunma
MABEL MATİZ ‘TOY’ ÇIKTI

Mabel Matiz müzik yolculuğuna ‘Toy’ adlı yeni çalışmasıyla devam ediyor. Sözlerini Mabel Matiz’in yazdığı şarkıda Dj Artz’ın müzikal katkıları yer alıyor. Şarkının Osman Özen yönetmenliğinde Ege ve Akdeniz’deki tarihi yerlerde çekilen video klibi de dikkat çekiyor. 

Sanatçı Anadolu’nun farklı bölgelerini ve etnik motiflerini kliplerinde bolca kullanarak Türkiye tanıtım elçisi gibi çalışıyor. Postmodern ilahi tadındaki klibini de Fethiye’deki Kayaköy’de çekmiş. Türkçe pop videolarında görmeye alışkın olmadığımız semazenlerin başında Uzakdoğu stili hasır şapkanın beyaz bir versiyonunun olması dikkat çekici. Semazenlerin eteklerinde led ışık olması da...

 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mabel MatizToyönce VatanÇalışmaAlbümDj ArtzMüzikalNEDRET HOTUN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SESİM, BESTELERİM VE BEN YARIŞIYORUZ
SESİM, BESTELERİM VE BEN YARIŞIYORUZ
MADONNA ‘HOLLYWOOD YANAĞI’ KURBANI MI OLDU?
MADONNA ‘HOLLYWOOD YANAĞI’ KURBANI MI OLDU?
TUVANA TÜRKAY İLK KEZ KONUŞTU
TUVANA TÜRKAY İLK KEZ KONUŞTU
Akın Soy Antalya ‘da Fırtına Estirdi! 
Akın Soy Antalya ‘da Fırtına Estirdi! 
YENİLENEN KONSEPTİNİ MUHTEŞEM BİR AÇILIŞLA TANITTI…
YENİLENEN KONSEPTİNİ MUHTEŞEM BİR AÇILIŞLA TANITTI…
Avukat’tan yeni single Zehirli Otlar 
Avukat’tan yeni single Zehirli Otlar 
YAKIN ARKADAŞI ARDA KURAL’LA KLİP ÇEKTİ
YAKIN ARKADAŞI ARDA KURAL’LA KLİP ÇEKTİ
YENİ SINGLE ALMANYA'DA DA ÇIKACAK
YENİ SINGLE ALMANYA'DA DA ÇIKACAK
Papatya’nın Yaprakları mühürlendi
Papatya’nın Yaprakları mühürlendi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma