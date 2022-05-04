LOS ANGELS’TE DOLU DİZGİN AŞK

HABER: BURHAN AKDAĞ

Beverly Hilst’e dünyaca ünlü yıldızlara komşu olan Akkuş çifti yoğun iş programının dışında bol bol dostları ile vakit geçiriyor.

Ebru Şallı Akkuş yakın arkadaşları Mitra Mar’ın doğum günü kutladılar. Her zaman olduğu gibi bu görüntüleri sosyal medya sayfasından paylaştı…

Yaklaşık iki haftadır Los Angels’te bulunan, Akkuş çifti bayram Ramazan bayramı Beverly Hist’te evlerinde geçirdi. Hayranlarının bayramını yine bir sosyal medyadan “mutlu bayramlar” notu ile kutladı..

Birkaç gün sonra yeri yatırımlar için New York’a geçecek çifti yoğun bir tempo bekliyor…