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Londra’da yaşayan Türk asıllı İngiliz şarkıcı ONUR ‘‘YAŞASIN AMAN’’ DEDİ

Türk asıllı İngiliz sanatçı Onur Sevigen’den bu sefer melankolik bir şarkı geldi.  14 Şubat’ta piyasaya çıkan yeni şarkısında ‘Yaşasın Aman’ dedi. Sanatçı yine metaforik anlatımlarla bezediği eserinde milli kimlik ve kültürel değerlerini kaybetmişlere gönderme yapıyor ve gençliğe özlerine dönmesi için çağrıda  bulunuyor.

23 Şubat 2022 Çarşamba 13:12
Londra’da yaşayan Türk asıllı İngiliz şarkıcı ONUR ‘‘YAŞASIN AMAN’’ DEDİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Türkü tadında 5-8’lik vuruşlar ve el çırpmaların yer aldığı şarkısında Onur,  ‘Bir insan kendi köklerini bilmiyorsa, özünden kaçarsa eksik kalır.  Geçmişini bilmeyen yarınını inşa edemez’, diyor.  Şarkısında ‘Karadutlar  çürüdü ağaçta, kanımızdan boğuldu, boğuldu, öldü, beslenmedi.  Sözünden inkar!’ şeklindeki metaforik anlatımında ‘Ağacı Türkiye olarak simgelediğini ve üzerinde çürüyen karadutları da kültürel değerlerini yadsıyan gençlik olarak betimlediğini belirtiyor ve ‘Gel sen buraya, buraya! Yaşasın Aman!’ sözleriyle kültürel değerlerine sahip çıkması için gençliğe çağrıda bulunduğunu dile getiriyor. 

Onur Sevigen pandemi döneminde ünlü pop şarkıcı Edis’e İngilizce albüm yapmak üzere Türkiye’ye  gelmişti. Bunu Mabel Matiz’e yaptığı aranjman izledi. Bunun üzerine kendi köklerini,Türk/Anadolu müzik ve kütürünü daha yakından tanımak üzere Türkiye’de bir müddet daha kalma kararı alan Onur, batı RnB/pop seslerini Türkü, roman havası ritimleriyle harmanladığı kendine özgü müzikler yaptı. Yaşasın Aman piyasaya çıkaracağı dördüncü Türkçe şarkısı. 

Şarkıcı, söz yazarı ve  aranjör Onur Sevigen, müzik kariyerine 2018 de İngiltere de başladı ve İngilizce eserleri tüm dünyada beğenildi.  The Fader, EARMILK, Konbini gibi dünyaca ünlü müzik dergilerinde boy boy haberlerine yer verildi.  BBC Radio London, KRCW  gibi radyolarda röportajları yapıldı. Şarkıları Spotify & Deezer & Apple Müzik başta olmak üzere bir çok dijital platformda paylaşıldı. İngitere’de doğup büyüyen ve Londra’da yaşayan genç şarkıcı müzik kariyerini Londra ve İstanbul’da sürdürmeye devam ediyor. İngilterede bu güne kadar yaptığı bütün işlerinde sadece Onur adını kullanan sanatçı, Türkiye çalışmalarında aynı isimde bir çok sanatçı var olduğunu fark edince bundan sonra karışıklığa meydan vermemek için soyadı olan Sevigen’i de kullanma kararı almış görünüyor.

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Londrada Yaşayan Türk Asıllı İngiliz şarkıcı ONUR YAŞASIN AMAN DEDİ
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