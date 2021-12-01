LONDRA SOKAKLARINDA POZ VERDİLER

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Ünlü manken fotomodel ve oyuncu Atilla Saral Londra sokaklarında Sihirli Annem dizisindeki Betüş rolüyle ünlenen oyuncu eşi İnci Türkay ile birlikte Reale Camiceria markası için objektif karşısına geçtiler. Londra’da çalıştığı ajansından, bir İtalyan kadın erkek giyim markasının sonbahar kış kreasyonularını tanıtması için teklif alan ünlü çift bu çekimlerde ilk defa birlikte poz verdiler. Bir moda moda reklamı için birlikte olmaktan çok mutlu olduklarını dile getiren İnci ve Atilla çekimlerden bağzı kareleri sosyal medya hesaplarında hayranları ile paylaştılar. Çekimleri 3 gün süren proje de Londra sokaklarında yaşanan romantik sonbahar ve kış manzarası fon olarak kullanıldı… Uzun zamandır kışları Londra’da yazları Assosta geçiren ikili film ve dizi çekimleri dışındaki zamanlarında Londrada yaşamaktan büyük bir keyif alıyor.



