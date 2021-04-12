Lokman Aydemir’e bir ödül de ‘2. Altın Kalite Ödülleri’nden geldi!

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Mardinli iş insanı Lokman Aydemir İstanbul’da Fuat Paşa yalısında düzenlenen 2 Altın Kalite Ödül Töreni’nde en iyi kuyumcu ve mücevher firması ödülüne layık görüldü.

Yılın en iyileri, muhteşem bir geceyle bu yılın en prestijli ödülleri sahibini buldu. 06 Nisan Fuat Paşa yalısında Tuğba Özay ve Şenol İpek sunumuyla gerçekleşen bu gece de; İşinde iddialı, en iyi olan ve en seçkin mekân, marka olan firmalar, Hülya Yanıkdağ ve Hevin Cümsen’in CRAZY Medya’nın ev sahipliğinde ve birçok ünlünün katıldığı “2.ALTIN KALİTE ÖDÜN TÖRENİ“ ödüller sahiplerini buldu. Ayrıca “ÇOÇUK SUSAR SEN SUSMA” sloganıyla düzenlenen bu gece, yeryüzünde yaşayan bütün çocukları farkındalık yaratmak amacıyla düzenlendi.

Fuat Paşa yalısında düzenlenen “2.ALTIN KALİTE ÖDÜN TÖRENİ“ yapılan konuşmaların ardından Kuyumcu ve mücevher sektöründe ödüle layık görünen Lokman Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Aydemir’e ödülünü vermek için sahneye davet edildi.

Burada konuşan Lokman Aydemir, “Buorganizasyonda emeğe gecen herkese teşekkür ediyorum. Ben bu ödülü bütün Mardin halkı, Lokman Kuyumculuk ailesi adına ve özellikle Aydın’da tedavi gören can dostum Turgay Teker için alıyorum.” dedi.

“ Yüzde Yüz Müşteri memnuniyetiyle çalışıyoruz”

Ödül töreni ardından basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Lokman Kuyumculuk Yönetim Kurulu başkanı Lokman Aydemir, ”Lokman Kuyumculuk olarak yüzde yüz müşteri memnuniyetiyle çalışıyor, tüm iş süreçlerimizi bu bakış acısıyla belirliyoruz. Ulaştığımız kalite standartlarının yansıması olarak bu ödüle layık görülmekten ve Mardin’i burada temsil etmekten dolayı çok mutluyuz. Şuan Mardin’in en fazla sevilen, tercih edilen ve güvenen firmasıyız. Bunu tüm Türkiye’de başarmak istiyoruz, Hedefimiz Türkiye’nin en fazla sevilen, tercih edilen güvenilirfirması olmak istiyoruz. Dolasıyla bu ödüle ulaşmamızda emeği geçen kardeşlerimin ve tüm iş arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ederim”.

“Daha fazla farklı yerlerde bulunmak istiyoruz”

Ben buradan sizlerin aracılığıyla tüm dostlarımıza,müşterilerimize lütfen bizi takip etsinler diyen Aydemir, ”sosyal medya üzerinden instgramdan,facebook, twitter ve tik tok Lokman kuyumculuk sayfamızdan bizi takip etsinler, çok farklı değişik modeller görürler. Dünyanın ve Türkiye’nin hiçbir yerinde bulamayacakları ürünleri bulacaklar.

Türkiye’de fazla tercih edilen, en fazla çeşit bulunduran mağazası. Daha fazla farklı yerlerde bulunmak istiyoruz, Buradan değerli dostlarımıza ve lokman kuyumculuk takipçilerimize de bunu söylemek istiyorum, lütfen bizi takipte kalsınlar, bizleri tercih etmeye devam etsinler Çok farklı değişik modellerle Türkiye’nin bir numarası olma yolunda var gücümüzle çalışıyoruz. Daha nice ödüllere birlikte ulaşmak dileğiyle” dedi.

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