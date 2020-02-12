LINEXPO FUARININ AÇILIŞINI BURCU ESMERSOY SUNDU

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ



Her yıl olduğu gibi bu yılda Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden Linexpo’ya gelen binlerce ziyaretçi verdikleri siparişler ile ekonominin canlanmasına da katkıda bulundular. Linexpo büyük ilgi görerek Yurt içinden de yoğun bir ziyaretçilerçi akınına uğradı. Konu ile alakalı Linexpo Fuar Komite Başkanı Eşref Geyik şunları söyledi; Uzun yıllardır başarı ile gerçekleştirdiğimiz iç giyim fuarımız her yıl olduğu gibi bu yılda ekonomik açıdan ülkemize oldukça fayda sağlayan bu fuar Yurt dışından ve Yurt içinden fuarımızı gezen binlerce ziyaretçimize Türk firmalarının yeni çıkan kolleksiyonları ile tanışması sağlandı. Dedi. Açılışının Burcu Esmersoy’un sunumu ile gerçekleştirilen Linexpo fuarına Ortadoğu ülkelerinden gelen yoğun ziyartçi trafiği gözlerden kaçmadı.



