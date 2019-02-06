Linexpo 2019’u Neslihan Maltepe sunacak

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) ve Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) tarafından organize edilen Linexpo 2019 İstanbul Fuarı’nın açılış sunuculuğunu ünlü sunucu ve "Neslihan Maltepe ile Kadınca Programı" yapımcısı Neslihan Maltepe yapacak.

Bugün "İstanbul Fuar Merkezi"nde gerçekleşecek olan "Linexpo 2019 İstanbul Fuarı"na aynı zamanda dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret’in mankenlerinden top model Kate Grigorieva da fuarın açılış etkinliğine katılacak. Sektör temsilcileriyle birlikte fuarın açılış kurdelesini kesecek olan ünlü top model, katılımcı firmaların stantlarını da ziyaret edecek.

SEKTÖRÜN EN BÜYÜK BULUŞMASI 80 ÜLKEDEN 30 BİN ALICI İSTANBUL’DA BULUŞUYOR

TİGSAD ve ÇSD tarafından organize edilen Linexpo İstanbul Fuarı kapılarını açıyor. “Sektörün en büyük buluşması” olan fuarda 6 – 9 Şubat tarihleri arasında 80 ülkeden yaklaşık 30 bin profesyonel bir araya gelecek. “İç Giyim” sektöründe dünyada Çin’den sonra ikinci sırada gelen Türkiye’nin yeni pazarlara açılması ve sektöre destek olunması amacıyla düzenlenen fuarda tamamı yerli 250 marka sektör profesyonelleriyle buluşturacak.