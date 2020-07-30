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Leila Failali “Aşk”ını İstanbul’da buldu

Yarı İspanyol yarı Faslı şarkıcı Leila Failali, kariyerine Türkiye’de devam etmek istedi, kısa süre önce İstanbul’a yerleşti. Genç sanatçı, “Hub” (Aşk) adlı ilk single’ı için sinema filmlerini aratmayacak bir klip çekti. 500 bin liralık bütçeyle çekilen klipte ünlü oyuncu ve Türkiye Best Model Emre Kızılırmak da rol aldı.

30 Temmuz 2020 Perşembe 11:01
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Leila Failali “Aşk”ını İstanbul’da buldu

HABER: DİNÇER KARACALAR

Arap dünyasının sevilen şarkıcılarından Leila Failai, müzik kariyerine Türkiye’de devam etme kararı aldı. Başarılı sanatçı, bir süre önce İstanbul’a yerleşti. Leila Failai, uzun zamandır hayalini kurduğu single’ı da tamamladı. Söz ve müziği Lübnan’ın usta sanatçılarından Talal Daour’un imzasını taşıyan “Hub” (Aşk), El Production tarafından dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

YARIM MİLYON HARCADI

Leila Failai, müzik dünyasında büyük ses getirmesi beklenen “Hub” şarkısının klibi için bir servet harcadı. 500 bin liralık bütçeyle İstanbul’da çekilen klibin yönetmen koltuğunda Serdar Börcan oturdu. Çekimleri Sait Halim Paşa Yalısı, Atatürk Arboretumu, Bebek Korusu ve Sultanahmet‘te yapılan klip 3 günde tamamlandı.

EMRE KIZILIRMAK EŞLİK ETTİ

Sinema filmlerini aratmayan klibin senaryosunu Leila Failali yazdı. Bir kafede garson olarak çalışan genç bir kadının mekana sık sık gelen ünlü şarkıcıya olan aşkını konu alan çalışmada Failali’ye yakışıklı oyuncu best model Emre Kızılırmak eşlik etti. 

İSTANBUL’DA SÜRPRİZ PROJE

Türkiye’de hazırladığı ilk single’ıyla müzik dünyasına damga vurmaya hazırlanan Leila Failali’nin bir başka sürprizi daha var. Sanatçı, yakında büyük bir sinema filmi projesi için İstanbul’da kamera karşısına geçecek. Failali, hem şarkısı hem de sürpriz projesiyle 2020’nin yıldızı olacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Leila FailalıAşkİstanbulşarkıFasEmre Kızılırmak
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