Lavanta tarlasında aşk kokusu

EDİRNE / YAŞAR ŞENYÜZ

Edirne’de Lavanta Festivali olduğunu öğrenince soluğu hemen Edirne’de aldık. Ama ne yazık ki festival bitmiş bütün tarlalarda hasat başlamış olduğu için çekim yapabilecek yer kalmamıştı.

Biz de çok üzülmüştük ama lavanta festivalini düzenleyen Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nü aradık bize eğer isterseniz bizim Enstitünün bahçesinde bozulmamış bir lavanta bahçesi var, burada çekim yapabilirsiniz dediler, biz de hemen enstitüye gittik. E-5 ten giderken Edirney’ye girmeden hemen sol tarfta yer alan araştırma enstitüsünün yetkilileri bizi güler yüzle misafir edip lavanta tarlasını gezdirdiler. O sırada lavantalar arasında kırmızı elbisesi ve başındaki şapkası ile bir genç kız pozlar veriyor, genç bir delikanlı da cep telefonu ile onun fotoğraflarını çekiyordu. Ben lavanta tarlasında ki bu aşk kokusunu almış olarak büyük bir heyecanla onların yanına gittim ve kendimi tanıttım. Bana modellik yapabilirler mi diye sordum, mutlulukla kabul edeceklerini söylediler.

Lavantalar arasında ki kırmızı elbiseli genç öğretmen

Bu sayfa da gördüğünüz kırmızı elbiseli genç kızın fotoğraflarını lavanta kokuları içinde çekerken aslında çok anlamlı bir aşka şahit olduğumu ve o aşkı fotoğraflarımla ölümsüzleştirdiğimi biliyordum. Kırmızı elbiseli olan Çağla adındaki Trakyalı genç kız aslen Lüleburgazlıydı ve yanındaki genç adamsa Ankara Batıkent’te yaşayan Burak İş’ti. İki genç 4 yıl önce Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde okurken internet aracılığı ile tanışmışlar. Çağla farklı bir fakültede felsefe okurken, Burak ta Makine Mühendisliği okuyormuş ve öğrencilik sırasında başlayan bu arkadaşlık ailelelrin de bir birlerini tanımasına kadar gelmiş. Biz fotoğrafları çektikten bir kaç gün sonra İstanbul Alemdağ’da bulunan Jandarma birliğine teslim olan ve askerlik görevini bedelli olarak yapmaya başlayan genç mühendis Burak İş, kısa bir zaman sonra teskeresini alıp dönünce hemen düğün hazırlıklarının başlayacağını öğrendik. Ben fotoğraflarını çekerken onları zaten birbirlerine çok yakıştırmıştım, dilerim bu fotoğraflar onlara uğurlu gelsin ve torunları bu haberi okuyup annanelerinin, babannenlerinin Burak dedesi ile lavantalar kokan bu aşklarını onlar da hissetsinler…