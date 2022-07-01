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LAVANTA KOKULU DEFİLE

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün düzenlediği “Lavanta Tarla Günleri”nin ikinci ve son gününde başarılı modacı Cafer Andıç tarafından düzenlenen, ünlü mankenlerin katıldığı “Rainbow” adlıdefile lavanta bahçesinde yapıldı. İlk kez bir lavanta bahçesinde defile düzenlendiğini belirten modacı Cafer Andıç “Mis kokulu lavantalar, arılar arasında doğal bir podyum üzerinde defile yaptık. İlk kez bir lavanta bahçesi defile mekanı olarak kullanıldı. Mankenlerde bende izleyenlerde büyük keyif aldık” dedi. Defilenin mankenlerinden Özge Ulusoy ise topuklu ayakkabılarla defilede yürümekte zorlanınca ayakkabılarını çıkartıp eline aldı.

01 Temmuz 2022 Cuma 12:36
LAVANTA KOKULU DEFİLE

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Tekirdağ cumartesi günü moda dünyasında bir ilke imza attı. Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün düzenlediği “Lavanta Tarla Günleri”nin ikinci ve son gününde fark yaratan defilelere imza atan başarılı modacı Cafer Andıç tarafından “Rainbow” adlı ilginç bir defile düzenlendi. Koreografisini Bilal Baştemur’un, proje koordinatörlüğünü İrem Kavak’ın yaptıkları, kıyafet tasarımlarını ise Leyla Uluk’un yaptığı “Rue Lavande” adlı lavanta bahçesindeki defile büyük ilgi ile izlendi. İlk kez bir lavanta bahçesinde düzenlenen, Tekirdağ ve İstanbul’dan çok sayıda davetlinin katıldığı defileyi izleyenler arasında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve eşi Gülseren Albayrak ile Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da vardı. Defileyi çok sayıda amatör fotoğrafçıda izledi.

Ünlü isimler defilede boy gösterdi…

Modacı ve tasarımcı Cafer Andıç tarafından düzenlenen 'Rainbow' isimli defilede Wilma Elles Özge Ulusoy, Ece Gürsel, Şebnem Schaefer, Duygu Çakmak, Kate Alexeeva, Sevil Uyar, Hande Aras, Oksana Kuznetsova, Fatoş Bayındır gibi tanınmış isimlerinde aralarında bulunduğu yirmi yedi manken Lavanta kökleri arasında düzenlenen doğal podyuma çıktı. Lavanta bahçesi içinde oluşturulan üç yüz metre uzunluğunda ve toprak zemin üzerine serili halıda arılar arasında yürüyen mankenler zaman zaman zorlandılar. Ünlü model Özge Ulusoy topuklu ayakkabıları ile yürümekte zorlanınca ayakkabılarını çıkartıp eline alarak bir süre çıplak ayakla yürüdü. Ulusoy defileyi terlik giyerek tamamladı.

Defilenin mimarı modacı Cafer Andıç ‘’Mis kokulu lavantalar, arılar arasında doğal bir podyum üzerinde defile yaptık. İlk kez bir lavanta bahçesi defile mekanı olarak kullanıldı. Mankenlerde bende izleyenlerde büyük keyif aldık. Kusursuz bir defile gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. İlk kez böyle fark yaratan mekan defile için kullanıldı. Hayalimde hep bu mekan vardı. Gerçekleştirdiğim için çok mutluyum” dedi. Defilenin başarılı koreografı Bilal Baştemur ise “Defile için çok uğraştık. Lavantalar içinde doğal bir üç yüz metrelik podyumda yürüdü mankenlerimiz. Onlar içinde zorlu ve ilginç bir deneyim oldu. Podyum, ışık her şey doğaldı. Arıları da unutmamak lazım” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

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