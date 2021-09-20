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Lara kendisini dinlemeye gelenleri sesi ve güzelliğiyle büyüledi!

Gökhan Reis’in sahibi olduğu İstanbul’un ünlü mekânı Duqqan’a Türkiye’nin güçlü seslerinden Lara konuk oldu, kendisini izlemeye gelenleri mest etti…

20 Eylül 2021 Pazartesi 11:05
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Lara kendisini dinlemeye gelenleri sesi ve güzelliğiyle büyüledi!

HABER: ASLAN SAYIM

Lara, işletmeciliğini Gökhan Reisi’in yaptığı İstanbul’un en ünlü ve nezih mekânı Duqqan’ıdolduran konuklarına sevilen ve yeni şarkılarını söyledi. Çok büyük ilgi gören sahne programında, davetliler Lara ile beraber şarkıları beraber seslendirdi.

Lara, sahnede yaptığı Yıldız Tilbe taklitliyle de büyük beğeni ve alkış aldı. Sanatçı güzel sesinin yanında iyi bir taklit yeteneğinin de olduğunu sevenlerine göstermiş oldu.

Ayrıca gecede çok güzel bir yardım kampanyası da gerçekleştirildi. Lara, giymediği elbiselerini satışa çıkardı ve elde edilecek geliri kimsesiz çocuklara bağışlayacağını belirtti. Bunu duyan Duqqan’ınişletmecisi Gökhan Reis Lara’nın başlattığı kampanyaya 10 bin TL bağışlayacağını söyledi. Gökhan Reis: “Çocuklar bizim geleceğimiz, onlara sahip çıkmalıyız, bu duyarlılığından dolayı Lara hanımı kutluyor ve her zaman yanında olduğumu bilmesini isterim” dedi. 

Aynı gecede Duqqan’ın işletmecisi Gökhan Reis’in eşi Şebnem Reis’in de doğum günü kutlandı. Doğum gününe cemiyet hayatının önde gelenleri, yakın akrabaları ve dostları katıldı. Şebnem Reis’in doğum gününden dolayı Duqqan çiçek bahçesine döndü. Güzel sanatçı Lara’da Şebnem Reis’in doğum gününü sahneden şarkılarıyla kutladı.

Gökhan Reis, her hafta birbirinden ünlü sanatçıların konserlerinin devam edeceğinin müjdesini verdi.

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Lara Kendisini Dinlemeye Gelenleri Sesi Ve Güzelliğiyle Büyüledi
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