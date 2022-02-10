"Laf Olsun Diye Tasarım Yapmam"

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Moda dünyasında adını birbirinden şık ve farklı tasarımlarla duyuran modacı Aydan Yurt Karaman 2022 yılı benim yılım olacak dedi. Kahraman bir çok kurum ve kuruluştan yılın moda tasarımcısı ödülünü almaya devam ediyor. Bir çok defilede yer alan ünlü modacı2021 yılının son aylarında Fame Model Of Turkey güzellik yarışmasında da jüri üyesi oldu.Yurt dışından da siparişleri aldığını belirten Aydan Yurt Karaman “Benim tasarımlarım özeldir, kendimi müşterilerimin yerine koyarak üretim yapıyorum. Kendim beğenmediğim bir tasarımı hiç kimseye de giydirmem. Laf olsun diye tasarım yapmıyorum ve karşılığını takdir edilerek almaktan çok mutlu oluyorum” dedi.