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Lades İddiası Sayesinde Hayalini Gerçekleştirdi

Çok istediği halde okulu ve işi nedeni ile gençliğinde gelen bütün modellik ve oyunculuk tekliflerini red eden Zerrin Doğrul, ünlü moda fotoğrafçısı ile girdiği lades iddiasını kazanınca yıllar sonra bu hayalini gerçekleştirdi.

25 Mart 2020 Çarşamba 11:11
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Lades İddiası Sayesinde Hayalini Gerçekleştirdi

HABER: AZİZ KARATAŞ

Uzun zamandır tanıdığı fotoğraf sanatçısı Yaşar Şenyüz ile girmiş olduğu lades iddiası yaklaşık yedi ay sürmüş. İddiayı kazandıktan sonra profesyonel moda çekimi için özel tasarlanan kıyafetlerle Maçka Teknik Üniversitesi önünde kurulan sette 1950 ler konsepti ile poz veren ve çıkan sonuçtan hayli mutlu olduğu görülen Zerrin Doğrul; ‘İleride yaşlandığım zaman benim de moda kataloglarındaki gibi güzel fotoğraflarım olmasını çok istiyordum fakat bu çok pahalı bir prodüksyon olduğu için hiç heveslenmemiştim ama bir gün Yaşar hocamla yemek yerken lades tutuştuk eğer ben kazanırsam o benim doğum günüm için bu hayalimi gerçekleştirecekti ama o kazanırsa ben de ona nereden beğenirse bir smokin takım elbise hediye edecektim. Aslında ben kazanacağıma o kadar emindim ki o yüzden içim rahattı fakat aradan aylar geçti bir türlü ladesleyememiştim ve artık ladeslenmekten korkarken zafer benim oldu. Bir lades sayesinde hayalimdeki düşlediğim nostaljik moda fotoğraflarıma kavuştum, dedi.


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Lades İddiası Sayesinde Hayalini GerçekleştirdiAziz KarataşZerrin Doğrul
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