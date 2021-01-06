HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yıllardır yeni yılı, hayranlarına armağan olarak paylaştığı, yeni bir projeyle karşılayan Soner Arıca, bu yıl da geleneğini bozmadı. Sanatçı “Kusursuz Aşk” isimli şiirini ve video klibini yılbaşı gecesi saatler 00.00’ı gösterdiğinde müzikseverlerle buluşturdu.

Soner Arıca’nın “Soner Arıca Live & Piano II” isimli proje albümünün açılış şiiri olan “Kusursuz Aşk” ın sözleri sanatçıya, müziği Murat İşbilen’e, düzenlemesi İzzet Aksoy’a ait.

20 yıl sonra gelen sürpriz

Arıca, 2001 yılında yayınladığı albümüne ismini veren “Kusursuz Aşk” isimli şiirini YouTube’a özel kliplendirdi. Proje tasarımı kendisine ait olan klibin, görüntü yönetmenliğini Metin Bakırkaya üstlendi.