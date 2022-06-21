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Kürşat Okur yeni şarkısıyla  sevenlerine Koşa Koşa geliyor  

Kürşat Okur ‘un yepyeni single’ı “KOŞA KOŞA “ 8 TEMMUZ ’da iki farklı versiyonu Akustik ve Trap altyapı kullanılarak aranje edilen çalışması için yine iki farklı  Resmî klibi ile NETD MÜZİK ve Resmi sanatçı Youtube kanalında yayında! 

21 Haziran 2022 Salı 12:13
Kürşat Okur yeni şarkısıyla  sevenlerine Koşa Koşa geliyor  

HABER: SEDAT SARIKAYA

“Kaderin Oyunu Ve Sevdim Ben “ ile tanınan başarılı müzisyen Kürşat Okur, söz ve müziği kendisine, düzenlemesi Burak Ertetik ve Özcan Akarslan ‘a ait olan Yeni single’ı “KOŞA KOŞA  ” tüm müzik platformlarında 8 temmuz’da yayında. Kayıt,Burak Ertetik  mix – mastering  ,Özcan Akarslan  ve Burak ertetik tarafından (Akarslan prodüksiyon, Drum Clinic Studio ,)’da yapılan parçanın kapak görseli ise Kürşat Okur ‘a ait. Single DİJİTAL MEYDAN  etiketi ile 8 temmuz’da tüm platformlarda!

Kaderin Oyunu şarkısıyla Yüzbinlerin kalbini fetheden Türk Pop Müziğinin son yıllardaki Yeni ismi (Kürşat Okur), sevenlerini bu defa “KOŞA KOŞA  ” adını verdiği yeni şarkısı ile selamlıyor. Söz yazarı ve besteci ‘si (Kürşat Okur ) bu şarkısın da DİJİTAL MEYDAN etiketiyle (ÖZKAN MEYDAN ,EGE ÖZBUĞUTU ,ALİCAN ÖZBUĞUTU)  prodüktörlüğünde müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Sözü (Kürşat Okur), müziği (Kürşat Okur ), düzenlemesi (Özcan Akarslan ve Burak ertetik), imzası taşıyan “KOŞA KOŞA “ Single ‘ı 2022 yılına özel hazırladığı,her sözünde Aşk ve özlem içeren farklı bir anlam taşıyan bu eserini müzik severlere sürpriz olarak armağan eden ( Kürşat Okur ), tüm günlerini stüdyo ‘da üretimle geçirmeye devam ediyor.

(Kürşat Okur)’’un “KOŞA KOŞA  ” adını vereceği yeni albümünün müjdesi olan “KOŞA KOŞA ” isimli yeni single, DİJİTAL MEYDAN markasıyla 8 temmuz Tarihin ‘de müzikseverlerle buluşacak.

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