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Kürşat Juan müzik piyasasına damga vuracak

Fenomen Kürşat Juan’ı bilmeyen yoktur. Yeni neslin en sevdiği erkek fenomenler arasında yer alıyor.

08 Aralık 2020 Salı 11:52
23 Okunma
Kürşat Juan müzik piyasasına damga vuracak

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Fenomen Kürşat Juan’ı bilmeyen yoktur. Yeni neslin en sevdiği erkek fenomenler arasında yer alıyor. TikTok ile popüler oldu, onun samimiyeti bu denli bir hayran kitlesi yaratmasına sebep oldu. Henüz 20’li yaşlarının başında olan Kürşat Juan’ın 2.5 milyon takipçisi var. Kendisi genç birisi olarak güzel başarılara imza atmış. Dijital dünyanın konuştuğu Kürşat Juan Alayına adlı şarkısını müzik piyasasına sunmaya hazırlanıyor. Geçen gün açtığı canlı yayında şarkının kısa bir bölümünü sevenlerine dinletti ve binlerce beğeni aldı. Vallahi duyduğum kadarıyla son derece modern bir sound geliyor. Hazır mı herkes ‘Alayına’ dinleyecek.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 08.12.2020 15:36
Anahtar Kelimeler:
FenomenKürşat JuanHakan KanburoğluMagazinHaber
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