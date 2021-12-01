Kürşat Başar ve Jale’ye sürpriz konuk

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Sanatçıları izleyenler arasında Erdal Çelik de vardı. Çelik, sürpriz yaparak geldiği gecede arkadaşlarını kırmayarak sahneye çıkıp “Yalnızlık Senfonisi” isimli şarkıyı seslendirdi.

Saksafonun neden küçük

Param buna yetti

Gecenin ilerleyen saatlerinde izleyenlerden biri Kürşat Başar’a; “Saksafonunuz neden bu kadar küçük?” diye seslenince, Başar; “Dolar o kadar yükseldi ki param ancak buna yetti” diye cevap vererek, güldürdü.

Aqua'da 90’lar yolculuğu 3 Aralık’ta Yeşim Salkım ile devam edecek.