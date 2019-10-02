Kürşat Başar ile 90’lar

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Kürşat Başar Orkestrası ile 90’lar feat Jale, Erdal Çelik, Sibel Alaş geçtiğimiz akşam Kalamış Performans Sahnesi’nde bir araya geldiler.

Gecede Sanatçılar, “Hasretim” şarkısıyla açtıkları programlarında; “Değer mi Hiç”, “Aldatıldık”, “Tavla”, “Odalarda Işıksızım”, “Hovarda” gibi 90’ların en popüler şarkılarını müzikseverlerle hep bir ağızdan söylediler.

“Abone” sürprizi

Programın ilerleyen saatlerinde konuklar arasında olan Yonca Evcimik’i sahneye davet eden Sanatçılar, Evcimik’le birlikte “Abone” yi söyleyerek izleyenlere sürpriz yaptılar. Hakan Eren’in organizasyonuyla düzenlenen organizasyon, yoğun istek üzerine 11 Ekim Cuma akşamı bir kere daha tekrarlanacak.