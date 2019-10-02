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Kültürpark’ta kahkaha tufan

Nedret Hotun’un haberi için tıklayınız…

Kültürpark’ta kahkaha tufan

Nedret Hotun’un haberi için tıklayınız…

02 Ekim 2019 Çarşamba 18:55
14 Okunma
Kültürpark’ta kahkaha tufan

NEDRET HOTUN / BURSA

Mayıs ayında 45 yaşına giren oyuncu ve komedyen Tolga Çevik. Avrupa Yakası adlı dizide Sacit Kıral karakterini canlandırmıştı ve daha sonra diziden ayrılarak kendi hazırladığı Komedi Dükkanı adlı programa ağırlık vermişti. 2014 yılı içerisinde gerçekleştirmeye başladığı Arkadaşım Hoşgeldin projesi kapsamında gerçekleştirdiği Türkiye Turnesi’nin Bursa gösterisi geçen akşam Kültürpark Açıkhava Tiyatrosunda gerçekleşti. Bursalılar tarafından büyük bir ilgi gösterilen gecede tüm biletler önceki günlerde tükendi. ‘Gizemli yönetmen’ Fırat Parlak ve ‘minik’ lakaplı müzisyen Özer Atik’in eşlik  ettiği tamamı doğaçlama olan ve büyük beğeni toplayan gösteride izleyici kahkaha dolu anlar yaşarken, defalarca bist yapan komedyeni seyirci  dakikalarca ayakta alkışladı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KültürparkTolga çevik
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