Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,046.26
ALTIN
797.55
DOLAR
13.55
STERLİN
18.41
EURO
15.52
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi 3...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 Sözleşmeli Personel alacak
Çevre, Şehircilik ve İklim...
İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma...
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Küçük Hayrandan Tatlı Sürpriz

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, geçtiğimiz akşam Nanna’da sahne aldı. Aynı akşam doğum günü olan sanatçıya, küçük arkadaşı Kuzey Köker sürpriz yaptı.

10 Şubat 2022 Perşembe 11:26
Küçük Hayrandan Tatlı Sürpriz

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

İlk sahne tecrübesi

Dijital platformlar ve YouTube üzerinden milyonlarca tık alan “Arkadaşım Eşek”, “Neler Oluyor Hayatta”, “Yer Bildirimi” isimli şarkılarda Soner ağabeyi ile düet yapan Kuzey Köker, babası Candar Köker ve annesi Tuba Köker ile Arıca’yı izlemeye gitti. Üzerinde birlikte fotoğraflarının olduğu pastayla sanatçıya sürpriz yapan Kuzey, ilk sahne tecrübesini de Soner Arıca ile yaşadı.

Pastayı birlikte kestiler

Yeni proje yolda

Sahnede “Neler Oluyor Hayatta” isimli şarkıyı söyleyen Soner Arıca ve Kuzey, doğum günü pastasını birlikte keserken, yeni projelerini Nisan ayında sunacaklarının da müjdesini verdiler.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Soner Arıca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Crazy Life Kalite Ödüllerinde 2 muhteşem konser!
Crazy Life Kalite Ödüllerinde 2 muhteşem konser!
"Laf Olsun Diye Tasarım Yapmam"
"Laf Olsun Diye Tasarım Yapmam"
Babasının Ceketi İle Sahne Alan Yeşim Salkım’a NE GİYSE YAKIŞIYOR
Babasının Ceketi İle Sahne Alan Yeşim Salkım’a NE GİYSE YAKIŞIYOR
“Nasıl Fenomen Oldum” un Afişi Yayınlandı
“Nasıl Fenomen Oldum” un Afişi Yayınlandı
Çelik Kapı’ya Taş Gibi Reklam Filmi
Çelik Kapı’ya Taş Gibi Reklam Filmi
"Benim Kocam Romantik Prens"
"Benim Kocam Romantik Prens"
Hem Çok YetenekliHem de Çok Genç
Hem Çok YetenekliHem de Çok Genç
Emrah Özdoğan’ın İlk klip heyecanı
Emrah Özdoğan’ın İlk klip heyecanı
Şarkıcı Gülay Vasiyetini Açıkladı
Şarkıcı Gülay Vasiyetini Açıkladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma