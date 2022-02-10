Küçük Hayrandan Tatlı Sürpriz

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

İlk sahne tecrübesi

Dijital platformlar ve YouTube üzerinden milyonlarca tık alan “Arkadaşım Eşek”, “Neler Oluyor Hayatta”, “Yer Bildirimi” isimli şarkılarda Soner ağabeyi ile düet yapan Kuzey Köker, babası Candar Köker ve annesi Tuba Köker ile Arıca’yı izlemeye gitti. Üzerinde birlikte fotoğraflarının olduğu pastayla sanatçıya sürpriz yapan Kuzey, ilk sahne tecrübesini de Soner Arıca ile yaşadı.

Pastayı birlikte kestiler

Yeni proje yolda

Sahnede “Neler Oluyor Hayatta” isimli şarkıyı söyleyen Soner Arıca ve Kuzey, doğum günü pastasını birlikte keserken, yeni projelerini Nisan ayında sunacaklarının da müjdesini verdiler.